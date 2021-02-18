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Лукашин из «Иронии судьбы» и Новосельцев из «Служебного романа». Умер актер Андрей Мягков
18.02.2021 11:07 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Скончался актер Андрей Мягков. Об этом сообщает
Андрей Мягков — советский и российский актер, исполнитель главных ролей в знаменитых комедиях Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж».
Он также снимался в фильмах «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Вы мне писали» и других.
Последние годы он практически не снимался, отдавая предпочтение театральной и преподавательской деятельности в Школе-студии.
Автор нескольких детективов, по одному из них — «Сивый мерин» — поставлен фильм. Увлекался портретной живописью.
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Скончался актер Андрей Мягков. Об этом сообщает пресс-служба МХТ имени Чехова. Ему было 82 года.
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