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Лукашин из «Иронии судьбы» и Новосельцев из «Служебного романа». Умер актер Андрей Мягков

18.02.2021 11:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скончался актер Андрей Мягков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова. Ему было 82 года.


Андрей Мягков. Фото: Фонд «Русский мир»

Андрей Мягков — советский и российский актер, исполнитель главных ролей в знаменитых комедиях Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж».


Скриншот видео из фильма «Служебный роман»

Он также снимался в фильмах «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Вы мне писали» и других.

Последние годы он практически не снимался, отдавая предпочтение театральной и преподавательской деятельности в Школе-студии.

Автор нескольких детективов, по одному из них — «Сивый мерин» — поставлен фильм. Увлекался портретной живописью.

 
 
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Скончался актер Андрей Мягков. Об этом сообщает пресс-служба МХТ имени Чехова. Ему было 82 года.
 
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