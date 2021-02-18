Лукашин из «Иронии судьбы» и Новосельцев из «Служебного романа». Умер актер Андрей Мягков

Источник материала: Tut.by

Скончался актер Андрей Мягков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова. Ему было 82 года.



Андрей Мягков. Фото: Фонд «Русский мир»

Андрей Мягков — советский и российский актер, исполнитель главных ролей в знаменитых комедиях Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж».



Скриншот видео из фильма «Служебный роман»

Он также снимался в фильмах «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Вы мне писали» и других.

Последние годы он практически не снимался, отдавая предпочтение театральной и преподавательской деятельности в Школе-студии.

Автор нескольких детективов, по одному из них — «Сивый мерин» — поставлен фильм. Увлекался портретной живописью.