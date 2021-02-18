Названа предварительная причина смерти Андрея Мягкова

Источник материала: Sputnik Беларусь

Причиной смерти легенды российского кинематографа Андрея Мягкова, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность.

Новость о смерти Жени Лукашина из культовой кинокартины «Ирония судьбы» поразила всех поклонников актеров 18 февраля. О кончине любимого актера сообщила его супруга-актриса.

Новые подробности о смерти Мягкова раскрыл Telegram-канал Mаsh: по предварительной информации, у кинозвезды не выдержало сердце.

Трагедия произошла в квартире Мягкова и его супруги Анастасии Вознесенской. В какой-то момент актеру стало плохо и он потерял сознание. В таком состоянии его обнаружила жена, после чего поспешила вызвать скорую помощь. К сожалению, актер умер еще до приезда врачебной бригады из-за острой сердечной недостаточности.

Напомним, что помимо роли в самом известном новогоднем фильме, Мягков сыграл в таких лентах, как "Гараж", "Служебный роман" и многие другие.

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