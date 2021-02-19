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Настоящая Амазонка. Потрясающие фотографии белорусского Полесья с высоты
19.02.2021 09:17 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Cегодня еще морозы. Но скоро весна, а значит существует риск, что на Полесье случится паводок. Известный фотограф Сергей Плыткевич
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Скоро весна, а значит существует риск, что на Полесье случится паводок. Известный фотограф Сергей Плыткевич выложил на своем ресурсе «Планета Беларусь» снимки...
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