Настоящая Амазонка. Потрясающие фотографии белорусского Полесья с высоты

Источник материала: Tut.by

Cегодня еще морозы. Но скоро весна, а значит существует риск, что на Полесье случится паводок. Известный фотограф Сергей Плыткевич выложил на своем ресурсе «Планета Беларусь» снимки разных лет, на которых можно увидеть этот регион, когда разливаются реки.











































