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Настоящая Амазонка. Потрясающие фотографии белорусского Полесья с высоты

19.02.2021 09:17 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Cегодня еще морозы. Но скоро весна, а значит существует риск, что на Полесье случится паводок. Известный фотограф Сергей Плыткевич выложил на своем ресурсе «Планета Беларусь» снимки разных лет, на которых можно увидеть этот регион, когда разливаются реки.












 
 
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Скоро весна, а значит существует риск, что на Полесье случится паводок. Известный фотограф Сергей Плыткевич выложил на своем ресурсе «Планета Беларусь» снимки...
 
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