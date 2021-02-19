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Из Могилевского драмтеатра уволили завлита Ольгу Семченко, которая участвовала в протестах
19.02.2021 14:21 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из Могилевского драматического театра уволили заведующую литературно-драматургической частью Ольгу Семченко,
Судя по записи в ее трудовой, Ольгу уволили за «систематическое неисполнение трудовых обязанностей лицом, имеющим непогашенное дисциплинарное взыскание».
Осенью 2020 года Ольгу
Неделю назад девушку
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Осенью 2020 года Ольгу не раз судили за участие в акциях протеста.
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