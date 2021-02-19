Из Могилевского драмтеатра уволили завлита Ольгу Семченко, которая участвовала в протестах

Источник материала: Tut.by

Из Могилевского драматического театра уволили заведующую литературно-драматургической частью Ольгу Семченко, сообщает местный ресурс «Могилев.Онлайн».





Судя по записи в ее трудовой, Ольгу уволили за «систематическое неисполнение трудовых обязанностей лицом, имеющим непогашенное дисциплинарное взыскание».

Осенью 2020 года Ольгу не раз судили за участие в акциях протеста.

Неделю назад девушку задержали прямо на рабочем месте и отвезли в милицию. Там провели профилактическую беседу и отпустили.