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Симпозиум "Писатель и время" собрал литераторов из 13 стран

19.02.2021 22:45 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Менее двух часов назад завершился второй день Международной книжной выставки-ярмарки. Сегодня акценты - на презентациях свежих изданий и встречах с литераторами. Пожалуй, главным мероприятием  стал симпозиум "Писатель и время". 

Это дискуссии о пробелах в литературе. В частности, обсудили, как с помощью пиара литературных произведений напоминать молодежи  о важных жизненных ценностях. Кстати, учитывая эпидемобстановку, организаторам удалось даже расширить географию количества участников. Так, с помощью zoom-платформы на связь с Минском вышли 13 стран. 

Минская международная книжная выставка-ярмарка: день второй

На главной сцене презентовали новые книги. В основном - это исследовательские работы. Так, теперь найдете на полках атлас "Дорогами воинской славы" и серию книг по ядерной энергетике (издание выпущено в рамках реализации строительства Белорусской АЭС). Рассказали и о письменной биографии храма-памятника Всех Святых!  Иллюстрированную  экскурсию с точным описанием архитектурного облика святыни можно приобрести прямо на ярмарке. 

Завтра на форуме - финальные этапы литературных конкурсов 

Молодые авторы будут сражаться у национального стенда в рамках стартапа "ЛитUP", а чуть позже награды вручат лучшим издательствам страны по версии 61-го национального конкурса "Искусство книги".
 
 
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Менее двух часов назад завершился второй день Международной книжной выставки-ярмарки. Сегодня акценты - на презентациях свежих изданий и встречах с литераторами....
 
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