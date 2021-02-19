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Симпозиум "Писатель и время" собрал литераторов из 13 стран
19.02.2021 22:45 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTМенее двух часов назад завершился второй день Международной книжной выставки-ярмарки. Сегодня акценты - на презентациях свежих изданий и встречах с литераторами. Пожалуй, главным мероприятием стал симпозиум "Писатель и время".
Это дискуссии о пробелах в литературе. В частности, обсудили, как с помощью пиара литературных произведений напоминать молодежи о важных жизненных ценностях. Кстати, учитывая эпидемобстановку, организаторам удалось даже расширить географию количества участников. Так, с помощью zoom-платформы на связь с Минском вышли 13 стран.
Минская международная книжная выставка-ярмарка: день второй
На главной сцене презентовали новые книги. В основном - это исследовательские работы. Так, теперь найдете на полках атлас "Дорогами воинской славы" и серию книг по ядерной энергетике (издание выпущено в рамках реализации строительства Белорусской АЭС). Рассказали и о письменной биографии храма-памятника Всех Святых! Иллюстрированную экскурсию с точным описанием архитектурного облика святыни можно приобрести прямо на ярмарке.
Завтра на форуме - финальные этапы литературных конкурсовМолодые авторы будут сражаться у национального стенда в рамках стартапа "ЛитUP", а чуть позже награды вручат лучшим издательствам страны по версии 61-го национального конкурса "Искусство книги".
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Менее двух часов назад завершился второй день Международной книжной выставки-ярмарки. Сегодня акценты - на презентациях свежих изданий и встречах с литераторами....
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