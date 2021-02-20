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«Подходят близко к дороге». Возле поселка Беловежский в Каменецком районе неделю «пасется» стадо зубров
20.02.2021 11:07 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле поселка Беловежский в Каменецком районе неделю стоит стадо зубров, сообщает
По словам очевидце, зубров в стаде около 60. Они гуляют по обе стороны дороги от мяскомбината на Ясиновку.
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