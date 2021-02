Гомельчанка представляет Беларусь на конкурсе Ms. Top of the World Plus Size. Сегодня финал

Источник материала: Tut.by

В четверг, 18 февраля, начался финал международного конкурса Ms. Top of the World Plus Size. Он должен был пройти в Суринаме, в Южной Америке (представительница именно этой страны завоевала корону в последнем конкурсе), но из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире было принято решение провести конкурс онлайн. Сегодня, в субботу, 20 февраля, выберут победительницу. Беларусь на международном конкурсе представляет 45-летняя Людмила Деменюк из Гомеля.

В этом году основные требования к участницам онлайн-кастинга были такими: возраст — от 18 до 45 лет, размер одежды — от 50-го и выше.



​​​​Фото: инстаграм

Финальное шоу пройдет онлайн, будет состоять из трех этапов. Во время фотосессии около 40 участниц продемонстрируют национальные костюмы, купальники и вечерние платья, во втором этапе участницы покажут свои таланты, в третьем — представят видеовизитки.



​​Фото: инстаграм

Белоруска Людмила Деменюк — организатор и ведущая мероприятий. У нее есть муж и двое детей, женщина увлекается верховой ездой и стрельбой.

Своим примером Людмила хочет разрушить стереотипы и показать дочери и своим сверстникам, что красота не зависит от форм и размеров и уж тем более от возраста. Главное — насколько правильны и добры мысли и совершаемые поступки, вера в то, что ты делаешь.

В прошлом году, напомним, представительница Беларуси Наталья Колесникова привезла из Киева корону вице-мисс этого конкурса.