Художница дорисовывает на фотографиях Минска необычных героев. Привычные места теперь не узнать

Источник материала: Tut.by

Художница из Минска Кристина Пашкевич дорисовывает к обычным фото столицы разных героев и соответствующий антураж. TUT.BY выбрал самые интересные работы художницы.

Минск на изображениях Пашкевич превращается в локацию из комиксов и фильмов, появляются сказочные герои, а привычные места выглядят совсем по-новому. Есть среди дорисовок художницы и метафоричные мотивы, навеянные событиями после выборов.

Некоторые изображения листаются — так можно сравнить фото до работы художницы и после.