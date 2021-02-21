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Художница дорисовывает на фотографиях Минска необычных героев. Привычные места теперь не узнать
21.02.2021 07:33 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Художница из Минска Кристина Пашкевич дорисовывает к обычным фото столицы разных героев и соответствующий антураж. TUT.BY выбрал самые интересные работы художницы.
Минск на изображениях Пашкевич превращается в локацию из комиксов и фильмов, появляются сказочные герои, а привычные места выглядят совсем по-новому. Есть среди дорисовок художницы и метафоричные мотивы, навеянные событиями после выборов.
Некоторые изображения листаются — так можно сравнить фото до работы художницы и после.
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Художница из Минска Кристина Пашкевич дорисовывает к обычным фото столицы разных героев и соответствующий антураж. TUT.BY выбрал самые интересные работы художницы.
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