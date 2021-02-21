﻿ Художница дорисовывает на фотографиях Минска необычных героев. Привычные места теперь не узнать. 21.by
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Художница дорисовывает на фотографиях Минска необычных героев. Привычные места теперь не узнать

21.02.2021 07:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Художница из Минска Кристина Пашкевич дорисовывает к обычным фото столицы разных героев и соответствующий антураж. TUT.BY выбрал самые интересные работы художницы.

Минск на изображениях Пашкевич превращается в локацию из комиксов и фильмов, появляются сказочные герои, а привычные места выглядят совсем по-новому. Есть среди дорисовок художницы и метафоричные мотивы, навеянные событиями после выборов.

Некоторые изображения листаются — так можно сравнить фото до работы художницы и после.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kristina Pashkevich (@pashkevich_kris)

 
Теги: Минск
 
 
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Художница из Минска Кристина Пашкевич дорисовывает к обычным фото столицы разных героев и соответствующий антураж. TUT.BY выбрал самые интересные работы художницы.
 
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