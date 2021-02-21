|
Водонапорная башня в Воложинском районе вся покрылась сосульками
21.02.2021 15:01 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Водонапорная башня в деревне Довгулевщина Воложинского района вся покрылась сосульками. Фотографии 20 февраля
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водонапорная башня в деревне Довгулевщина Воложинского района вся покрылась сосульками. Фотографии 20 февраля опубликовали в сообществе «Национальный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)