Выставка старинной вышивки в Витебском областном краеведческом музее

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Декоративная вышивка, вязание и плетение конца XVIII - начала ХIX века. С предметами изящного рукоделия можно ознакомится в Витебском областном краеведческом музее. Экспозиция появилась благодаря его первому директору Антону Бродовскому.







Он был большим поклонником этого вида прикладного искусства и даже преподавал на курсах художественного вышивания.



Среди экспонатов - картины, каминные экраны, дамские аксессуары, предметы мужского гардероба

Несмотря на солидный возраст, они неплохо сохранились. Для работ использовали обычно хлопчатобумажную канву или металлическую сетку, по которым вышивали живописные картины шерстяными, шелковыми нитями, бисером и стеклярусом.

