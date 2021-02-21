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Артисты Купаловского театра поговорили по душам с главой государства
21.02.2021 22:45 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTСильная страна - это еще и когда чтят традиции и уважают свою культуру. Не сохранив это, не может быть и будущего. Настоящая душа белорусской нации - Купаловский. Почти полгода прошло с того дня, как главный драматический театр Беларуси временно перестал радовать зрителей.
Да, такой неприятный факт из истории театра не вычеркнуть. Да еще и в год его 100-летнего юбилея. Но каким бы он ни был, это урок для всех. На радость поклонникам (и назло злопыхателям) 101-й сезон у театра будет. По доброй традиции он все так же начнется с "Паўлінкі". Постановку представит обновленная труппа. В ней много молодых артистов - они пришли в театр по результатам кастинга.
В конце недели
Вот так, по-семейному, в обстановке "беларускай хаты" поговорили по душам. Артисты поделились с главой государства своими переживаниями по поводу дальнейшей судьбы театра, а также эмоционально высказались по многим волнующим их темам.
Параллельно уже готовят очередные премьеры. Артисты отмечают: сегодня здесь созданы все условия для творчества. И надеются: с возобновлением спектаклей публика вернется в Купаловский театр, где по-прежнему будут аншлаги.
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Сильная страна - это еще и когда чтят традиции и уважают свою культуру. Не сохранив это, не может быть и будущего. Настоящая душа белорусской нации - Купаловский....
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