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Артисты Купаловского театра поговорили по душам с главой государства

21.02.2021 22:45 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Сильная страна - это еще и когда чтят традиции и уважают свою культуру. Не сохранив это, не может быть и будущего. Настоящая душа белорусской нации - Купаловский. Почти полгода прошло с того дня, как главный драматический театр Беларуси временно перестал радовать зрителей. 

Да, такой неприятный факт из истории театра не вычеркнуть. Да еще и в год его 100-летнего юбилея. Но каким бы он ни был, это урок для всех. На радость поклонникам (и назло злопыхателям) 101-й сезон у театра будет. По доброй традиции он все так же начнется с "Паўлінкі". Постановку представит обновленная труппа. В ней много молодых артистов - они пришли в театр по результатам кастинга.

Артисты Купаловского театра поговорили по душам с главой государства


В конце недели на репетиции обновленного спектакля побывал и Президент. И заверил: работа театра обязательно будет восстановлена полностью. Купаловский не может быть потерян - это достояние всех белорусов. 

Вот так, по-семейному, в обстановке "беларускай хаты" поговорили по душам. Артисты поделились с главой государства своими переживаниями по поводу дальнейшей судьбы театра, а также эмоционально высказались по многим волнующим их темам.

Параллельно уже готовят очередные премьеры. Артисты отмечают: сегодня здесь созданы все условия для творчества. И надеются: с возобновлением спектаклей публика вернется в Купаловский театр, где по-прежнему будут аншлаги.

 
 
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Сильная страна - это еще и когда чтят традиции и уважают свою культуру. Не сохранив это, не может быть и будущего. Настоящая душа белорусской нации - Купаловский....
 
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