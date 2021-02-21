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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Артисты Купаловского театра поговорили по душам с главой государства Сильная страна - это еще и когда чтят традиции и уважают свою культуру. Не сохранив это, не может быть и будущего. Настоящая душа белорусской нации - Купаловский....

Сильная страна - это еще и когда чтят традиции и уважают свою культуру. Не сохранив это, не может быть и будущего. Настоящая душа белорусской нации - Купаловский. Почти полгода прошло с того дня, как главный драматический театр Беларуси временно перестал радовать зрителей.Да, такой неприятный факт из истории театра не вычеркнуть. Да еще и в год его 100-летнего юбилея. Но каким бы он ни был, это урок для всех. На радость поклонникам (и назло злопыхателям) 101-й сезон у театра будет. По доброй традиции он все так же начнется с "Паўлінкі". Постановку представит обновленная труппа. В ней много молодых артистов - они пришли в театр по результатам кастинга.В конце недели. И заверил: работа театра обязательно будет восстановлена полностью. Купаловский не может быть потерян - это достояние всех белорусов.Вот так, по-семейному, в обстановке "беларускай хаты" поговорили по душам. Артисты поделились с главой государства своими переживаниями по поводу дальнейшей судьбы театра, а также эмоционально высказались по многим волнующим их темам.Параллельно уже готовят очередные премьеры. Артисты отмечают: сегодня здесь созданы все условия для творчества. И надеются: с возобновлением спектаклей публика вернется в Купаловский театр, где по-прежнему будут аншлаги.