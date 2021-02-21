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Стало известно, когда состоится премьера «Павлинки» с актерами новой труппы Купаловского
22.02.2021 06:11 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обновленную «Павлинку» зрители смогут увидеть в Купаловском театре в начале марта. Об этом в эфире ОНТ
По словам Маркевича, с 23 февраля будет организована продажа билетов на новый спектакль «Павлинка». Премьера состоится 3, 5, 6 и 7 марта.
— Я уверен, это будет отличным подарком нашим дорогим женщинам, — сказал Анатолий Маркевич.
Он также рассказал, что на кастинг пришло «невероятное количество желающих, молодых людей, которые показали высочайшее мастерство, и, в результате проделанной работы, труппа сплотилась».
— Благодаря новым кадрам, театр обновился. Он всегда был узнаваемым и эту высокую планку Национального академического театра имени Янки Купалы мы не опустим, — заявил Маркевич.
В эфире ОНТ прозвучало, что Анатолию Маркевичу «пришлось искать выход из кадрового кризиса, к которому привел уход 89 сотрудников Купаловского театра», а сегодня в труппу просятся те, «кто демонстративно ушел в августе».
Прослушивания в новую труппу, напомним,
14 декабря министр культуры Анатолий Маркевич
Как
Художественным руководителем постановки является Ольга Нефедова, режиссер спектакля — студентка Белорусской Академии искусств Зинаида Веденина.
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Министр культуры рассказал, что на кастинг пришло «невероятное количество желающих, молодых людей, которые показали высочайшее мастерство, и, в результате...
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