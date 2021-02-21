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Стало известно, когда состоится премьера «Павлинки» с актерами новой труппы Купаловского

22.02.2021 06:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обновленную «Павлинку» зрители смогут увидеть в Купаловском театре в начале марта. Об этом в эфире ОНТ рассказал министр культуры Анатолий Маркевич.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам Маркевича, с 23 февраля будет организована продажа билетов на новый спектакль «Павлинка». Премьера состоится 3, 5, 6 и 7 марта.

— Я уверен, это будет отличным подарком нашим дорогим женщинам, — сказал Анатолий Маркевич.

Он также рассказал, что на кастинг пришло «невероятное количество желающих, молодых людей, которые показали высочайшее мастерство, и, в результате проделанной работы, труппа сплотилась».

— Благодаря новым кадрам, театр обновился. Он всегда был узнаваемым и эту высокую планку Национального академического театра имени Янки Купалы мы не опустим, — заявил Маркевич.

В эфире ОНТ прозвучало, что Анатолию Маркевичу «пришлось искать выход из кадрового кризиса, к которому привел уход 89 сотрудников Купаловского театра», а сегодня в труппу просятся те, «кто демонстративно ушел в августе».

Прослушивания в новую труппу, напомним, начались еще с 11 ноября прошлого года. В них участвовали студенты Зинаиды Пасютиной, профессора кафедры театрального творчества Университета культуры, которые весной 2021 года выпускаются из вуза. На пробах в ноябре присутствовали студенты других курсов, а также из Бобруйска, Гомеля и Молодечно.

14 декабря министр культуры Анатолий Маркевич сообщил, что кастинг продолжается. По его словам, на тот момент было набрано более 20 актеров. Их фамилии до сих пор не названы. 29 января 2021 года на официальном сайте театра появилось объявление о поиске актеров в труппу.

Как отмечала «Звязда», в новом спектакле участвует 15 молодых актеров. Сразу несколько пользователей TUT.BY узнали на фотографиях пятерых актеров, который сейчас учатся на четвертом, выпускном курсе БГУКИ у Зинаиды Пасютиной: это Илья Крук, Станислав Артемьев, Светлана Гулевич, Маргарита Горбачева и Надежда Азаренко. Роль Павлинки исполнила Анастасия Воронко, студентка второго курса БГУКИ.

Художественным руководителем постановки является Ольга Нефедова, режиссер спектакля — студентка Белорусской Академии искусств Зинаида Веденина.

 
Теги: Гомель
 
 
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Министр культуры рассказал, что на кастинг пришло «невероятное количество желающих, молодых людей, которые показали высочайшее мастерство, и, в результате...
 
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