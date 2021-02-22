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Строится торговый дом «На Немиге», а на Востоке пасутся коровы. Каким видел Минск профессор-радиофизик

22.02.2021 07:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У многоэтажек с мозаикой на Востоке — сады, строится торговый дом «На Немиге», кинотеатр «Смена» еще на месте. Посмотрите, как выглядит Минск и минчане 1980-х и самого начала 1990-х на снимках профессора-радиофизика Виталия Дашенкова. Интересный архив TUT.BY показал фотограф Сергей Лескеть.


Поиск! Мы ищем старые фото Минска из альбомов горожан, которые еще нигде не публиковались.

Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Время: советские годы и 1990-е.

Если у вас есть что показать стране, присылайте на snezhana@tutby.com со своими комментариями. Опубликуем самое любопытное!

В этой подборке — фотографии Виталия Дашенкова. Он родился в 1931 году, а умер в 2019-м. Виталий Михайлович был доктором физико-математических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретических основ радиотехники БГУИР (раньшей — Минский радиотехнический институт).

Родом из Орла, Виталий Дашенков жил в Минске с 1974 года и очень любил фотографировать город. От дочери радиофика снимки несколько лет назад попали к белорусскому фотографу Сергею Лескетю.


Панорама Минска, которая почти не изменилась и сейчас. Съемка конца 1980-х, слева видно, как к зданию Генштаба пристраивают четвертую стену

Район площади Победы

До сноса музея Великой Отечественной войны в центре Минска еще много лет. На адресной табличке Дома профсоюзов — Ленинский проспект, то есть фото сделано до 1991 года

Вид на Дворец спорта со стороны Свислочи. Фото 1980-х

Белгосцирк

Один из минских дворов. Кто-то узнает свой?

Виталий Дашенков снимал не только центральные точки Минска, но и Слепянку на окраине. В его архиве осталось много фотографий слепянской водной системы, есть карточки со строительства метро.

Мы опубликуем несколько подборок его фотографий, сделаных в 1970-х — 1980-х годах и в самом начале 1990-х. В первую попали: многоэтажки с мозаикой на Востоке, когда напротив них еще паслись стада коров, строящийся дом «На Немиге», еще не закрытый кинотеатр «Смена», только появившийся Музей валунов. И просто минчане — с колясками, на детских площадках, на скамейках и за партией домино.

Как рассказывает Сергей Лескеть, помимо съемки обычных фото, Виталий Дашенков экспериментировал. Например, при помощи двух камер создавал «объемные» фотографии Минска, которые можно рассматривать в 3D-очках, а еще пытался снимать скрытой камерой.


Район Долгобродской и переулка Козлова. Видна вывеска кинотеатра «Смена», который работал с конца 1950-х по 2002-й

Сад деревни Большая Слепня, за ним — многоэтажки микрорайона Восток

Остановка напротив торгового центра «Счастье». Предположительно съемка конца 1980-х (в кадре слева видна советская маршрутка)

Строительство 15-го корпуса БПИ (теперь — БНТУ), съемка до 1983 года

Универмаг «Беларусь»

Здание Института биоорганической химии НАН Беларуси. Сейчас его сложно оценить из-за деревьев

Магазин хозтоваров на улице Долгобродской

Один из минских дворов. А вы знаете, где были такие разнообразные карусели?

Скульптуры в парке Горького


Здание Минского городского онкологического диспансера

Универсам «Рига»

Музей камней в первые годы после его создания. Место еще не успело зарасти деревьями

Здание усадьбы Ваньковичей в Минске

Строится торговый дом «На Немиге», съемка до 1993 года

 
Теги: Минск
 
 
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У многоэтажек с мозаикой на Востоке - сады, строится торговый дом «На Немиге», кинотеатр «Смена» еще на месте. Посмотрите, как выглядит Минск и минчане 1980-х и самого...
 
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