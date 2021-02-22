Строится торговый дом «На Немиге», а на Востоке пасутся коровы. Каким видел Минск профессор-радиофизик

Источник материала: Tut.by

У многоэтажек с мозаикой на Востоке — сады, строится торговый дом «На Немиге», кинотеатр «Смена» еще на месте. Посмотрите, как выглядит Минск и минчане 1980-х и самого начала 1990-х на снимках профессора-радиофизика Виталия Дашенкова. Интересный архив TUT.BY показал фотограф Сергей Лескеть.





Поиск! Мы ищем старые фото Минска из альбомов горожан , которые еще нигде не публиковались. Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Время: советские годы и 1990-е. Если у вас есть что показать стране, присылайте на snezhana@tutby.com со своими комментариями. Опубликуем самое любопытное!

В этой подборке — фотографии Виталия Дашенкова. Он родился в 1931 году, а умер в 2019-м. Виталий Михайлович был доктором физико-математических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретических основ радиотехники БГУИР (раньшей — Минский радиотехнический институт).

Родом из Орла, Виталий Дашенков жил в Минске с 1974 года и очень любил фотографировать город. От дочери радиофика снимки несколько лет назад попали к белорусскому фотографу Сергею Лескетю.



Панорама Минска, которая почти не изменилась и сейчас. Съемка конца 1980-х, слева видно, как к зданию Генштаба пристраивают четвертую стену



Район площади Победы



До сноса музея Великой Отечественной войны в центре Минска еще много лет. На адресной табличке Дома профсоюзов — Ленинский проспект, то есть фото сделано до 1991 года



Вид на Дворец спорта со стороны Свислочи. Фото 1980-х



Белгосцирк



Один из минских дворов. Кто-то узнает свой?

Виталий Дашенков снимал не только центральные точки Минска, но и Слепянку на окраине. В его архиве осталось много фотографий слепянской водной системы, есть карточки со строительства метро.

Мы опубликуем несколько подборок его фотографий, сделаных в 1970-х — 1980-х годах и в самом начале 1990-х. В первую попали: многоэтажки с мозаикой на Востоке, когда напротив них еще паслись стада коров, строящийся дом «На Немиге», еще не закрытый кинотеатр «Смена», только появившийся Музей валунов. И просто минчане — с колясками, на детских площадках, на скамейках и за партией домино.

Как рассказывает Сергей Лескеть, помимо съемки обычных фото, Виталий Дашенков экспериментировал. Например, при помощи двух камер создавал «объемные» фотографии Минска, которые можно рассматривать в 3D-очках, а еще пытался снимать скрытой камерой.



Район Долгобродской и переулка Козлова. Видна вывеска кинотеатра «Смена», который работал с конца 1950-х по 2002-й



Сад деревни Большая Слепня, за ним — многоэтажки микрорайона Восток



Остановка напротив торгового центра «Счастье». Предположительно съемка конца 1980-х (в кадре слева видна советская маршрутка)



Строительство 15-го корпуса БПИ (теперь — БНТУ), съемка до 1983 года



Универмаг «Беларусь»



Здание Института биоорганической химии НАН Беларуси. Сейчас его сложно оценить из-за деревьев



Магазин хозтоваров на улице Долгобродской



Один из минских дворов. А вы знаете, где были такие разнообразные карусели?



Скульптуры в парке Горького







Здание Минского городского онкологического диспансера



Универсам «Рига»



Музей камней в первые годы после его создания. Место еще не успело зарасти деревьями



Здание усадьбы Ваньковичей в Минске



Строится торговый дом «На Немиге», съемка до 1993 года