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Строится торговый дом «На Немиге», а на Востоке пасутся коровы. Каким видел Минск профессор-радиофизик
22.02.2021 07:43 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У многоэтажек с мозаикой на Востоке — сады, строится торговый дом «На Немиге», кинотеатр «Смена» еще на месте. Посмотрите, как выглядит Минск и минчане 1980-х и самого начала 1990-х на снимках профессора-радиофизика Виталия Дашенкова. Интересный архив TUT.BY показал фотограф Сергей Лескеть.
В этой подборке — фотографии Виталия Дашенкова. Он родился в 1931 году, а умер в 2019-м. Виталий Михайлович был доктором физико-математических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретических основ радиотехники БГУИР (раньшей — Минский радиотехнический институт).
Родом из Орла, Виталий Дашенков жил в Минске с 1974 года и очень любил фотографировать город. От дочери радиофика снимки несколько лет назад попали к белорусскому фотографу Сергею Лескетю.
Виталий Дашенков снимал не только центральные точки Минска, но и Слепянку на окраине. В его архиве осталось много фотографий слепянской водной системы, есть карточки со строительства метро.
Мы опубликуем несколько подборок его фотографий, сделаных в 1970-х — 1980-х годах и в самом начале 1990-х. В первую попали: многоэтажки с мозаикой на Востоке, когда напротив них еще паслись стада коров, строящийся дом «На Немиге», еще не закрытый кинотеатр «Смена», только появившийся Музей валунов. И просто минчане — с колясками, на детских площадках, на скамейках и за партией домино.
Как рассказывает Сергей Лескеть, помимо съемки обычных фото, Виталий Дашенков экспериментировал. Например, при помощи двух камер создавал «объемные» фотографии Минска, которые можно рассматривать в 3D-очках, а еще пытался снимать скрытой камерой.
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Строится торговый дом «На Немиге», а на Востоке пасутся коровы. Каким видел Минск профессор-радиофизик
У многоэтажек с мозаикой на Востоке - сады, строится торговый дом «На Немиге», кинотеатр «Смена» еще на месте. Посмотрите, как выглядит Минск и минчане 1980-х и самого...
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