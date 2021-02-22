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Виктор Бабарико, Артем Сорокин и журналистки «вышли» на улицы. Как люди поддерживают политзаключенных
22.02.2021 13:31 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске проходят акции солидарности с политзаключенными Катериной Борисевич, Артемом Сорокиным, Дарьей Чульцовой, Екатериной Андреевой и Виктором Бабарико. Показываем самую трогательную. Кто-то устраивает прогулки по городу для нарисованных фигурок, пока сами люди за решеткой.
«Пока продолжается заседание суда над Артемом Сорокиным и Екатериной Борисевич, в Тракторном продолжаются #прогулки с политзаключенными. Артем Сорокин должен сейчас быть на свободе и гулять со своими детьми на детской площадке. А Катерина Борисевич гуляет по нашему знаменитому троллейбусному кольцу», — написали нам читатели.
Сегодня суд Московского района Минска
В районе Тракторного и Велозавода «гуляют» Дарья Чульцова с Екатериной Андреевой. Это журналистки «Белсата», которым за журналистскую работу — стрим с «Площади перемен» присудили
Вышел на «прогулку» благодаря минчанам и Виктор Бабарико. Бывшего топ-менеджера Белгазпромбанка, который мог стать главным соперником Александра Лукашенко на выборах в августе 2020-го, сейчас судят. Ему вменяют
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Виктор Бабарико, Артем Сорокин и журналистки «вышли» на улицы. Как люди поддерживают политзаключенных
В Минске проходят акции солидарности с политзаключенными Катериной Борисевич, Артемом Сорокиным, Дарьей Чульцовой, Екатериной Андреевой и Виктором Бабарико....
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