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Виктор Бабарико, Артем Сорокин и журналистки «вышли» на улицы. Как люди поддерживают политзаключенных

22.02.2021 13:31 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске проходят акции солидарности с политзаключенными Катериной Борисевич, Артемом Сорокиным, Дарьей Чульцовой, Екатериной Андреевой и Виктором Бабарико. Показываем самую трогательную. Кто-то устраивает прогулки по городу для нарисованных фигурок, пока сами люди за решеткой.


«Пока продолжается заседание суда над Артемом Сорокиным и Екатериной Борисевич, в Тракторном продолжаются #прогулки с политзаключенными. Артем Сорокин должен сейчас быть на свободе и гулять со своими детьми на детской площадке. А Катерина Борисевич гуляет по нашему знаменитому троллейбусному кольцу», — написали нам читатели.


Сегодня суд Московского района Минска продолжает рассматривать дело журналистки TUT.BY Катерины Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина, которых обвиняют в разглашении врачебной тайны (о том, что в крови умершего Романа Бондаренко не было алкоголя). Первое заседание прошло в пятницу, 19 февраля, тогда суд решили проводить в закрытом режиме.

В районе Тракторного и Велозавода «гуляют» Дарья Чульцова с Екатериной Андреевой. Это журналистки «Белсата», которым за журналистскую работу — стрим с «Площади перемен» присудили два года колонии.


Вышел на «прогулку» благодаря минчанам и Виктор Бабарико. Бывшего топ-менеджера Белгазпромбанка, который мог стать главным соперником Александра Лукашенко на выборах в августе 2020-го, сейчас судят. Ему вменяют отмывание денег и получение взятки.


 
Теги: Минск
 
 
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В Минске проходят акции солидарности с политзаключенными Катериной Борисевич, Артемом Сорокиным, Дарьей Чульцовой, Екатериной Андреевой и Виктором Бабарико....
 
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