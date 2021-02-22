|
Умерла сыгравшая радистку Кэт актриса
22.02.2021 15:23 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев - Sputnik. Актриса Екатерина Градова, больше всего известная по роли радистки Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла на 75-м году жизни, об этом сообщила ее дочь Мария Миронова.
Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве, ее отец – известный архитектор, профессор, член-корреспондент Академии архитектуры и альпиниста Георгий Градов, мать – актриса Театра им. Гоголя Раиса Градова. Будущая актриса успела поучиться и в Московском институте иностранных языков, и в Школе-студии МХАТ.
Первая театральная работы Градовой – главная в спектакле "Таланты и поклонники" Московского академического театра им. Маяковского. А самый громкий успех – роль радистки Кэт в культовых "Семнадцати мгновениях весны". В другой знаковой картине советской эпохи – "Место встречи изменить нельзя" – ей досталась роль Светланы Волокушиной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В фильмографии Екатерины Градовой – сразу две знаковые для СССР картины: "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)