Умерла сыгравшая радистку Кэт актриса

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев - Sputnik. Актриса Екатерина Градова, больше всего известная по роли радистки Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла на 75-м году жизни, об этом сообщила ее дочь Мария Миронова.

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве, ее отец – известный архитектор, профессор, член-корреспондент Академии архитектуры и альпиниста Георгий Градов, мать – актриса Театра им. Гоголя Раиса Градова. Будущая актриса успела поучиться и в Московском институте иностранных языков, и в Школе-студии МХАТ.

Первая театральная работы Градовой – главная в спектакле "Таланты и поклонники" Московского академического театра им. Маяковского. А самый громкий успех – роль радистки Кэт в культовых "Семнадцати мгновениях весны". В другой знаковой картине советской эпохи – "Место встречи изменить нельзя" – ей досталась роль Светланы Волокушиной.