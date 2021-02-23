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Идея экс-главы Госконтроля. Вышел белорусско-китайский словарь

23.02.2021 09:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В издательском центре БГУ вышел «Кітайска-беларускі, беларуска-кітайскі слоўнік». Его аналогов в Беларуси до этого не существовало. Идея такого издания принадлежит Анатолию Тозику, директору Института китаеведения имени Конфуция БГУ, сообщили TUT.BY в этом заведении.


Александра Герасименя и Анатолий Тозик. Фото: noc.by

В издании — 870 страниц, объем каждого словаря — более 9 тысяч слов.

Издание — совместная работа сотрудников Института имени Конфуция и Института языкознания Национальной академии наук Беларуси. Анатолий Тозик выступал в качестве научного руководителя проекта, директор Института языкознания Игорь Копылов — как научный редактор.


Фото: facebook.com/slounik

Как уточнили в Институте имени Конфуция, словарь будет распределен по библиотекам учебных заведений. Часть экземпляров отправится в Китай для местных студентов, которые учат белорусский язык. Поэтому тираж издания совсем небольшой — 150 экземпляров. Возможно, в будущем часть тиража поступит в продажу.

Как отметил Анатолий Тозик, «словари содержат актуальную лексику современных белорусского и китайского языков, слова, которые охватывают основные сферы жизни и деятельности человека».


Анатолий Тозик родился в 1949 году. Окончил исторический факультет БГУ, защитил кандидатскую диссертацию по истории. Преподавал в БГУ. Затем окончил Высшие курсы КГБ СССР, работал в органах госбезопасности СССР и Беларуси (1979−1994). Воинское звание — генерал-майор запаса.

Начальник отдела, заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности (1994−2000), Председатель Комитета государственного контроля (2000−2006), посол Беларуси в Китае (2006−2010), вице-премьер (2010−2014). Параллельно возглавлял Белорусскую федерацию плавания (2012−2017).


С 2015 года — профессор кафедры дипломатической и консульской службы, одновременно с 2016 года — директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ.

 
 
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В издательском центре БГУ вышел «Кітайска-беларускі, беларуска-кітайскі слоўнік». Идея такого издания принадлежит Анатолию Тозику, директору Института...
 
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