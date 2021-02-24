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Насколько вы знаете жизнь белорусских писателей? Проверьте себя в тесте: она была очень увлекательной
24.02.2021 11:41 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
История о том, как Габриэль Гарсия Маркес закладывал фен жены, чтобы наскрести деньги на публикацию романа, известна многим. Чего не скажешь о судьбах белорусских писателей. Для нас они нередко запоминаются как сухие описания из учебника (и хорошо, если хотя бы так). Но это совсем не соответствует действительности. TUT.BY вспомнил десять ярких биографий белорусских писателей и предлагает вам определить по ним, кто есть кто.
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Насколько вы знаете жизнь белорусских писателей? Проверьте себя в тесте: она была очень увлекательной
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