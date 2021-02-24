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Звезда "Холопа" Милош Бикович получил российский паспорт
24.02.2021 18:47 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять в гражданство РФ следующих лиц: (...) Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 года в Сербии", - говорится в документе.
После получения российского паспорта Бикович признался, что чувствует себя "активным членом российского общества".
"Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия - моя Родина!" - написал Бикович в Instagram.
Бикович сыграл главную роль в самом кассовом российском фильме Клима Шипенко "Холоп", а также снялся в фильме Никиты Михалкова "Солнечный удар", сериалах "Магомаев", "Кухня", комедии "Отель Белград", мелодраме "Лед" и других российских фильмах.
4 ноября 2018 года в Кремле президент России Владимир Путин вручил Биковичу медаль Пушкина.
Бикович родился в Белграде. Первую работу на телевидении получил в 13 лет, став ведущим детской программы.
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Актер признался, что счастливо назвать Россию своей Родиной, - теперь это закреплено официально.
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