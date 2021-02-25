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Белорусские литературные журналы сменят издателя

25.02.2021 16:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские литературные журналы передадут из издательского дома «Звязда» в издательство «Мастацкая літаратура». Об этом заявил министр информации Игорь Луцкий, сообщается на сайте ведомства.


Журнал «Маладосць». Фото: wikipedia.org

— Необходимо максимально уйти от новостного контента, сконцентрироваться на расследованиях, материалах, которые будут анализировать происходящую ситуацию, а не давать ее отражение. Считаю, холдинг «Звязда» должен поменять формат работы: они должны вернуться в русло общественно-политической информации. В этой связи мы переводим литературные журналы «Полымя», «Нёман», «Маладосць» в издательство «Мастацкая літаратура», — заявил Луцкий.

Долгое время три названных литературных журнала выходили самостоятельно. В 2002 году министерство информации поменяло редакторов этих изданий и создало редакционно-издательское учреждение (РИУ) «Літаратура і мастацтва», куда вошли три названные журнала и одноименная газета.

РИУ возглавляли Сергей Костян, Таиса Бондарь и Алесь Карлюкевич.

В 2012 году по инициативе последнего был создан издательский дом «Звязда». Туда вошли все издания РИУ) «Літаратура і мастацтва» и собственно газета «Звязда».

Теперь в составе издательского дома «Звязда» останутся две газеты («Звязда» и «Літаратура і мастацтва»), два журнала («Вожык» и «Алеся»), а также издательский отдел, который неизменно существовал в холдинге со времен первого РИУ.

 
 
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Белорусские литературные журналы передадут из издательского дома «Звязда» в издательство «Мастацкая літаратура». Об этом заявил министр информации Игорь Луцкий
 
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