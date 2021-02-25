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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выставка графических техник в Национальной библиотеке Оценить разнообразие графических техник белорусских художников и ознакомиться с изданиями XIX века могут посетители одной из самых масштабных выставок в...

Оценить разнообразие графических техник белорусских художников и ознакомиться с изданиями XIX века могут посетители одной из самых масштабных выставок в Национальной библиотеке. Выставочный проект - часть экспозиции "Книжная графика Беларуси". Среди экспонатов - старинная японская манга (или комиксы), редкие издания французской поэзии, а также факсимильные издания белорусского первопечатника Франциска Скорины. На примере выдающихся книжных памятников можно увидеть изменения в подходе к оформлению книг.В выставочном зале работают и интерактивные площадки. Можно попробовать создать свою иллюстрацию с помощью современных технологий. Выставку можно будет посетить до 30 июля.