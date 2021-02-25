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Выставка графических техник в Национальной библиотеке

25.02.2021 22:47 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Оценить разнообразие графических техник белорусских художников и ознакомиться с изданиями XIX века могут посетители одной  из самых масштабных выставок в Национальной библиотеке. Выставочный проект - часть экспозиции "Книжная графика Беларуси". Среди экспонатов - старинная японская манга (или комиксы), редкие издания французской поэзии, а также факсимильные издания белорусского первопечатника Франциска Скорины. На примере выдающихся книжных памятников можно увидеть изменения в подходе к оформлению книг.

В выставочном зале работают и интерактивные площадки. Можно попробовать создать свою иллюстрацию с помощью современных технологий. Выставку можно будет посетить  до 30 июля.

 
 
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Оценить разнообразие графических техник белорусских художников и ознакомиться с изданиями XIX века могут посетители одной  из самых масштабных выставок в...
 
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