«Рок-звезда среди поэтов». В США умер один из последних битников Лоуренс Ферлингетти

Источник материала: Tut.by

В понедельник в Сан-Франциско умер поэт, издатель и общественный активист Лоуренс Ферлингетти — одна из последних остававшихся в живых основных фигур бит-поколения, или поколения битников. Ему был 101 год.



Лоуренс Ферлингетти около магазина City Lights, 1988 год. Фото: Reuters

В 1953 году Ферлингетти создал в Сан-Франциско книжный магазин City Lights («Огни большого города»), который стал символом «разбитого поколения». «Более 60 лет он вдохновлял тех, кто работал с ним, своим глубоким знанием, любовью к литературе и мужеством в отстаивании права на свободное самовыражение. Его любознательность была безмерной, а энтузиазм заразительным. Нам будет его очень не доставать», — сказано в сообщении City Lights.

Магазин, основанный Ферлингетти и названный в честь одноименного фильма Чарли Чаплина, был первым в Америке, где продавались исключительно дешевые книги в бумажных переплетах. Почетное место в его ассортименте занимали проза и стихи Джека Керуака, Аллена Гинзберга, Уильяма Берроуза и других писателей-битников.

Инициатива Ферлингетти сыграла важную роль в демократизации американской литературы и обеспечении массового доступа к разнообразным, качественным и при этом недорогим книгам, сказано в заявлении-некрологе.

Узнав о кончине Ферлингетти, его поклонники устроили возле магазина акцию в его память.

Магазин битников

Ферлингетти родился в Нью-Йорке в 1919 году и перебрался на Западное побережье в 1951-м. Его магазин скоро превратился в популярное место сбора левых активистов, художественной богемы и молодых искателей необычного.

Выражение beat generation придумал в 1948 году Джек Керуак по аналогии с предшествовавшим «потерянным поколением» участников Первой мировой войны. Иногда на русский язык его переводят как «разбитое поколение», но это не совсем отражает игру слов, которую имел в виду Керуак: beat — это не только «разбитый», но еще и музыкальный бит и намек на слово «beatific», то есть «блаженный».

Битники отрицали консервативные ценности, экономический материализм и мещанство. Они стали предвестниками всей контркультуры 1960-х годов, занимались духовными исканиями, обращались к восточной мистике, проповедовали пацифизм и свободную любовь. Их музыкой был джаз, в среде битников часто применяли психоделические наркотики.

Самое известное поэтическое произведение самого Ферлингетти — изданный в 1958 году сборник стихов «Кони-Айленд души» (А Coney Island of the Mind), предназначенный для исполнения под джазовый аккомпанемент.

Лоуренс Ферлингетти, отрывок из книги «Кони-Айленд души» («Автобиография»):

Я прочел от корки до корки/"Ридерс дайджест"/ и отметил близкое сходство/ между Америкой и обетованной землей,/ где на каждой монете надпись:/ Мы веруем в Бога,/ но ее нет на долларовом банкноте,/ потому что он сам себе бог./ Я смотрю каждый день объявления,/ ищу камень, лист,/ ненайденную дверь/ Я слышу: поет Америка/ в телефонной книге./ Попробуй поверь,/ что в душе вызревает ярость/ Я читаю газеты каждый день/ и в печальном газетном море/ нахожу, что гуманность/ вышла из моды

(Цитата по книге, составленной Олегом Алякринским)

Но больше всего о Ферлингетти говорят в связи с историей публикации одного из самых известных произведений битников — поэмы Аллена Гинзберга «Вопль», которую одни сочли великим произведением американской литературы, а другие пропагандой наркотиков и гомосексуализма.

В 1957 году Ферлингетти первым напечатал «Вопль» и стал продавать его в своем магазине. В результате издатель, а также менеджер City Lights Сигеоси Мурао предстали перед судом по обвинению в распространении непристойностей. Процесс сделал его известным во всей стране.

Исполнительный директор City Lights Trust Элайн Катценбергер рассказала в интервью Би-би-си, что публикация «Вопля» и последовавший процесс стали «ключевым моментом» в карьере и жизни Ферлингетти.

«Лоуренс знал, что идет на риск. Он мог потерять свой бизнес, а то и отправиться в тюрьму. Но он был убежден, что это произведение — эпохальное. Его глубоко вдохновили новаторские эксперименты Гинзберга с поэтической формой. Но еще была важна резкая критика военно-промышленного комплекса, общества потребления и затхлости, которая царила в Соединенных Штатах 1950-х годов», — сказала Катценбергер.

По ее словам, Ферлингетти был «рок-звездой поэзии» и заинтересовал ею многих молодых людей. «Сегодня появилось множество новых слов, которые описывают то, чем Лоуренс тогда занимался. В то время таких терминов не было, — говорит Катценбергер. — Мы сейчас говорим об инклюзивности, о маргинализации некоторых слоев общества, о непредставленных меньшинствах… Главный посыл Лоуренса был именно таким, хотя подобных слов тогда никто не употреблял».

«Не надо называть меня битником»

Впрочем, сам Ферлингетти не хотел, чтобы его причисляли к поэтам-битникам. «Не надо меня называть поэтом-битником. Я им никогда не был», — сказал он в интервью авторам документального фильма, снятого в 2013 году.

В Британии имя Ферлингетти неожиданным образом вернулось в поп-культуру в 1983 году, когда в комедии «Воспитание Риты» режиссера Льюиса Гилберта одна из героинь в ответ на вопрос, любит ли она Ферлингетти, хочет пошутить: «Только с пармезаном».

Сын Ферлингетти Лоренцо сообщил агентству Ассошиэйтед пресс, что причиной смерти отца стала болезнь легких и что неделю назад он сделал первую прививку от Covid-19.