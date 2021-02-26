Могилев лишился двух уникальных имиджевых штук - башенных часов и горниста (и все из-за политики). Что дальше?

Источник материала: Tut.by

Могилев лишился сразу двух имиджевых проектов и важных туристических объектов. Уникальные башенные часы на Ратуше остановились, механический мальчик-трубач на ней же больше не играет фанфару. Трубач замолчал из-за репрессий со стороны силовиков в отношении белорусов после мирных протестов против насилия и фальсификаций на президентских выборов — так решили музейщики. Часы остановились после принципиального увольнения последнего в Беларуси смотрителя городских часов Геннадия Головчика — за ними просто некому следить. Что будет с имиджевыми для Могилева проектами дальше, неизвестно.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Часы на башне Ратуши остановились впервые за почти 13 лет — они исправно работали с момента открытия восстановленного с нуля здания 18 июля 2008 года. Они не работают уже вторую неделю, хотя там всего-то нужно поднять гири, опустившиеся на пол, и смазать их. Чтобы понять, как так произошло, давайте восстановим хронологию событий.

Во-первых, за все эти почти 13 лет за исправной работой часов следил последний в Беларуси смотритель городских часов и гениальный инженер Геннадий Головчик. И не просто следил: он их построил, совершенствовал и внес кое-какие фишки, от которых в восторге были и горожане, и туристы.

Ну, например, установил на часах диск с очертаниями границ Беларуси и нанес на него важные, по мнению Геннадия Головчика, события из истории Могилева: выпуск первого химволокна на предприятии «Лавсан» (теперь это «Могилевхимволокно»); информацию о том, что в июне в 17 веке в Могилеве был снег, который пролежал два дня, и так далее. А еще Головчик скрыл в механизме часов «диск позора» с негативными событиями из жизни Могилева и фамилиями тех, кто вредит городу. Надписи на «диск позора» может нанести только часовщик, если знает, где он. А прочесть их можно будет только в 2066 году — пластинка выпадет из механизма за год до 800-летия Могилева, «чтобы не омрачать празднование».

Геннадий Головчик подчеркивает, что работающие часы на башне нужны не для того, чтобы показывать время — у всех сейчас есть мобильники, наручные часы. Это показатель высокого статуса города: как «Ролексы» на руке успешного человека.

О Геннадии Головчике мы уже подробно рассказывали, когда он строил сухой фонтан возле торгового центра «Атриум».

Тогда же мы рассказали и о механической фигурке горниста, которую тоже сделал Геннадий Головчик вместе со скульптором Андреем Воробьевым и установил на башню Ратуши. Имя горнисту — Могислав, что означает «славящий город» — выбирали всем городом . И с октября 2014 года Могислав исправно выходил на балкон Ратуши каждый день в определенное время, играл специально написанную для него фанфару. До августа 2020-го.

17 августа 2020 года трубач на заходе солнца появился на балконе Ратуши , сыграл фанфару — и больше с ней пока не выходил. По словам Геннадия Головчика, коллектив музея истории Могилева решил, что Могислав таким образом выскажет протест против происходящих в стране политических событий.

В начале сентября директор музея истории Могилева Алексей Батюков и еще шесть сотрудников подписали открытое письмо , в котором осуждалась «немотивированная жестокость сотрудников правоохранительных органов» и отмечалось, что «граждане не чувствуют себя в безопасности». Среди требований была отставка Лукашенко.

Потом горнист снова начал «петь».

— После небольшого перерыва Могислав выходил на балкон — играл протестную музыку. Ну как протестную — он играл песню могилевского автора Александра Баля, в которой есть строки «На родине моей беда, беда». Длилось это недели две в конце ноября — начале декабря. Потом Могислава заставили замолчать, и больше он не играет, — говорит Геннадий Головчик.

В январе 2021-го стало известно, что с директором истории Могилева Алексеем Батюковым не продляют контракт . Хотя работники музея уверены, что фактически Батюкова уволили по политическим мотивам. Для единственного смотрителя городских часов Геннадия Головчика это стало последней каплей — в феврале он решил уволиться сам в знак протеста. Объяснил, что поступил так в знак солидарности с уволенным Батюковым, а еще потому, что «не может больше работать на государство, которое обмануло».

По словам Геннадия Головчика, он написал заявление об уходе, положил его на стол и. о. директора — и в тот же вечер дома от руки исписал с десяток страниц формата А4 с двух сторон: составил инструкцию обслуживания башенных часов в Ратуше и механизма трубача со всеми регламентными данными — что, когда, в какой ситуации и как часто нужно делать. Указал даже, в каком направлении дальше нужно работать над поворотным рычагом горниста, над электроникой — а проект еще не доработан на 15%, — чтобы он был безопасен для посетителей, особенно для детей. Инструкцию смотритель передал завхозу музея.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

В целом, говорит Геннадий Головчик, обслуживать механизмы часов и горниста относительно несложно для любого инженера, если только это не будет случайный человек. Более того, создатель часов готов бесплатно обучить того, кто согласится стать смотрителем вместо него, если только это не будет поток учеников. А на этот счет у Головчика есть опасения: согласится ли кто-то стать смотрителем? Все же работа по обслуживанию часов больше похожа на хобби или благотворительность: оплата — мизерная, ответственность — огромная, внимание — каждый день. Все потому, что заводить часы и корректировать их работу нужно ежедневно: это особенность механизма работы любых башенных часов.

— Меня, конечно, волнует будущее этих часов. Я их создал и посвятил этот проект своей матери. Сразу после того, как я положил заявление об увольнении на стол, мне предложили продолжить их обслуживать и работать по договору подряда. Я, конечно, отказался, потому что я не хочу работать на эту власть и выражаю солидарность уволенному директора Алексею Батюкову, — твердо стоит на своем Геннадий.

Головчик говорит, что своим решением он, по сути, отказался от хобби и любимого дела, но не от хлеба. Заработок для гениального инженера — не проблема. Например, он несколько лет работал по договору-подряда на крупнейшего частного производителя комплектующих для вагонов. Есть у него и сейчас уже ряд предложений.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

По факту Головчик еще работает часовщиком в Ратуше до конца своего отпуска — 14 марта. Но попасть на башню он уже, оказывается, не может: в Ратуше сменили все замки.

— Если раньше во время моих отпусков не было ни дня, чтобы я не поднялся на башню к часам, то теперь я не смогу сделать это даже если захочу. Мне от этого даже как-то неловко, если честно. Такие вещи обескураживают, — грустно говорит легендарный часовщик. — Но я не исключаю того, что я когда-нибудь, в другой Беларуси, еще поднимусь на башню Ратуши. Возможно, я найду там вместо часов и горниста груду металлолома. Но я закатаю рукава и восстановлю все до прежнего состояния бесплатно и снова запущу все в работу с большой радостью, потому что будет повод.