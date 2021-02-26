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Рубрика "Променад" о культурных событиях столицы

26.02.2021 22:47 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Кто станет лучшим в современной хореографии - узнаем в выходные. В Минске - финал республиканской премии "Крылья. Пробуждение". Параллельно пространство концертного зала "Верхний город" наполнится армянским сопрано Гоар Акапян. Больше событий культурной афиши столицы - в нашем арт-дайджесте с Лидией Заблоцкой

Если в топе ваших любимых белорусских писателей Мележ и Шамякин, а сведения из "Википедии" о них давно изучены, эксклюзивные подробности творчества и депутатской деятельности ищите в Президентской библиотеке. Никаких билетов или библиотечных карточек - для изучения рукописных деловых переписок и киносценариев потребуется только паспорт.

Внимание - на самое первое издание "Людей на болоте" - за 62-й год. Каждая книга - с автографом от автора. Садись за стол и перечитывай произведения. Рядом - критические статья и монографии, переводы на чешский, немецкий, английский языки. Впервые опубликовали и личные записи из депутатской работы обоих авторов. Так, совершенное изучение оригинального конспекта нью-йорского заседания ООН и личные правки в Конституцию 1978 года.

Смотреть ленту  и увидеть разницу между сценарием и книгой. Организаторы нашли оригинальные планы съемок в альбомах: там фото с актерских кастингов и этапов кинопроизводства. А для атмосферы сельской жизни, о которой писал дуэт из-под Гомеля, - атрибутика с полок "Беларусьфильма". 

Предлагаем киношедевры сменить на арт-путешествие. Виза не нужна, вместо границы - коридор. Здесь же, в библиотеке, виды на знаменитый Ниагарский водопад и первый снег в Вязынке.

Пейзажи и зарисовки с натуры - от художника Виктора Барабанцева. Преподаватель Академии искусств 20 лет назад получил престижную премию "За духовное возрождение", а сейчас продолжает формировать портфолио из реалистичной живописи, серии о Чернобыле и портреты Евфросинии Полоцкой, Кирилла Туровского и Максима Богдановича. В коридорах же - полотна, написанные в разных уголках планеты. 

Репортажи, но уже не маслом, а в графике, ищем в холлах Национального художественного музея. Четыре десятка работ, много без геолокаций, здесь же яркие детали белорусских видов - к 80-летию со дня рождения художника Леонида Марченко.

Ушел из жизни в 96-м, но успел разработать свой стиль через акварели, карандаши и литографии. Рисовал то, что видел своими глазами: полярный круг, Туркмению, заботы полесских девушек, строительство БАМ и преобразование Минска.

Работы мастера закупили в личные коллекции Третьяковская галерея и Центральный дом художника в Москве, Музей современного искусства в Кельне. Если и вы решите посмотреть коллекцию завтра, то в холлах услышите пение детского хора "Клавиши" с православными песнями.

И хорошая новость для театралов. Двери Купаловского открываются через полгода молчания. Есть возможность увидеть, как омолодили "Павлинку". Уже идет продажа билетов на премьерный показ 3 марта. Успейте купить. В афише - дебюты молодых актеров и "купаловские реплики" про "тудыма-сюдыма" - из уст народных патриархов. Ежедневно мы разрабатываем лучший культурный маршрут. Следите за новостями на сайте Белтелерадиокомпании.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Кто станет лучшим в современной хореографии - узнаем в выходные. В Минске - финал республиканской премии "Крылья. Пробуждение". Параллельно пространство...
 
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