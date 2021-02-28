Старые фото Витебска из альбомов горожан. Смотрите, как бурлила жизнь на улице Ленина в 1960-х

Источник материала: Tut.by

По улице Ленина в Витебске когда-то ходили трамваи, но об этом помнят только жители старшего поколения. В рубрику «Старые фото Витебска из альбомов горожан» Игорь Дианов прислал нам интересный снимок панорамы этой улицы, который его дедушка сделал в 1960-х годах.



Улица Ленина в Витебске, ориентировочно начало 1960-х. Фото предоставлено Игорем Диановым

— Вот фото улицы Ленина — с видом на дом № 59/11 на углу Ленина и Советской. Мой дед Иван Петрович увлекался фотографией и, по-видимому, сделал снимок, находясь у кого-то в гостях. Было это примерно в начале 1960-х. Сам дедушка с семьей жил в доме № 59 с момента его постройки — в коммунальной квартире, с еще печным отоплением, — рассказывает Игорь Дианов.

Улица Ленина более полувека назад выглядела совсем не так, как сейчас.

— Интересно посмотреть, как здесь бурлила жизнь в 1960-х: по улице едут два трамвая разных моделей, мало машин, но на тротуарах оживленно, — обращает внимание Игорь. — Люди переходят дорогу где им удобно, нет светофоров. Между домами № 59 и № 61 можно рассмотреть тележку с напитками.

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Время — советские годы и 1990-е. Нам интересно, как строили знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, площади, рынки. В общем, интересны обычная городская жизнь и то, как изменился Витебск за прошедшие годы.

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