ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Старые фото Витебска из альбомов горожан. Смотрите, как бурлила жизнь на улице Ленина в 1960-х

28.02.2021 07:09 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По улице Ленина в Витебске когда-то ходили трамваи, но об этом помнят только жители старшего поколения. В рубрику «Старые фото Витебска из альбомов горожан» Игорь Дианов прислал нам интересный снимок панорамы этой улицы, который его дедушка сделал в 1960-х годах.


Улица Ленина в Витебске, ориентировочно начало 1960-х. Фото предоставлено Игорем Диановым

— Вот фото улицы Ленина — с видом на дом № 59/11 на углу Ленина и Советской. Мой дед Иван Петрович увлекался фотографией и, по-видимому, сделал снимок, находясь у кого-то в гостях. Было это примерно в начале 1960-х. Сам дедушка с семьей жил в доме № 59 с момента его постройки — в коммунальной квартире, с еще печным отоплением, — рассказывает Игорь Дианов.

Улица Ленина более полувека назад выглядела совсем не так, как сейчас.

— Интересно посмотреть, как здесь бурлила жизнь в 1960-х: по улице едут два трамвая разных моделей, мало машин, но на тротуарах оживленно, — обращает внимание Игорь. — Люди переходят дорогу где им удобно, нет светофоров. Между домами № 59 и № 61 можно рассмотреть тележку с напитками.

TUT.BY ищет старые фотографии Витебска из ваших семейных альбомов, которые еще нигде не публиковались. Если у вас такие есть (а мы уверены!), пишите в редакцию.

Время — советские годы и 1990-е. Нам интересно, как строили знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, площади, рынки. В общем, интересны обычная городская жизнь и то, как изменился Витебск за прошедшие годы.

Сделайте, пожалуйста, краткое описание фотографии: кто, что на ней изображено и что в этом районе города находится сейчас (если вид улицы неузнаваемо изменился).

Пишите на почту matveeva@tutby.com или в телеграм @TM_vitebsk.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По улице Ленина в Витебске когда-то ходили трамваи, но об этом помнят только жители старшего поколения.
 
Новости дня
Новости культуры
 
«Разведка уродует души». Биография великого нелегала, который попал в ГУЛАГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by