«Тех, кто не мог быстро выйти из вагона, расстреливали». Немец нашел неизвестный марш смерти из Освенцима

Источник материала: Tut.by

Ремберт Бёзе был младенцем, когда мимо его дома в городе Клодзко в польской Силезии гнали колонну узников концлагеря. Чтобы увековечить память о них, немец изучил архивы.



Ремберт Бёзе. Фото: dw.com

«В 1994 года тетя рассказывала мне, как в конце января 1945 года колонна заключенных шла по нашей улице. При виде истощенных узников ее охватил страх: что будет с нами, когда закончится война?» — вспоминает Ремберт Бёзе, который сегодня живет в Хиршберге-ан-дер-Бергштрасе на юго-западе Германии. 77 лет назад он родился в 700 километрах от нынешнего места жительства — в городе Клодзко в польской части Силезии, захваченной нацистской Германией. В 1945-м, когда ему был один год, семья вынуждена была покинуть Силезию, поскольку после окончания Второй мировой войны большая часть региона была передана Польше. «Сначала мы жили в Нижней Баварии, потом в Дармштадте», — рассказывает Бёзе.

В Клодзко семья снимала жилье на первом этаже дома на Луизенштрассе — сегодня это улица Ванды. Из окна квартиры слева видно здание бывшей казармы из красного кирпича, где до войны располагалась налоговая служба и таможенное управление. В этом здании и соседних бараках узники провели две ночи и один день. 31 января 1945 года их погнали дальше в сторону сегодняшнего Зомбковице.

Посещение Освенцима и Яд Вашем

В 2007 году Ремберт Бёзе вместе со своей женой Ингрид провели две недели в Израиле. В Иерусалиме они посетили Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем. «Для меня как немки визит туда был самим собой разумеющимся», — говорит Ингрид Бёзе-Опила. Тема Холокоста занимала супругов и ранее. В 1980-х они побывали музее «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме: «До этого я много об этом читала, но все равно испытала шок. Какое немыслислимое количество человек там погибло. Чудовищно».

«В „Яд Вашем“ есть павильон, посвященный маршам смерти», — вспоминает Ремберт Бёзе. Так сами узники называли пешие переходы, в которые надзиратели концлагерей отправляли их на запад в последние месяцы войны. Целью было спрятать следы нацистских преступлений по мере приближения Красной армии с востока. Ослабших и не способных идти пешком заключенных массово расстреливали, оставляя их тела лежать вдоль дороги.

Марши смерти из Освенцима начались в январе 1945 года — незадолго до освобождения концлагеря. Один из марштуров пролегал через Клодзко. Ремберт Бёзе понял это, увидев карту в Яд Вашем. В 2014 году он побывал в Клодзко в составе делегации из партнерского города Бенсхайма в немецком Гессене. Обнаружив, что ни поляки, ни немцы ничего не знали об проходившем через город марше смерти, он решил изучить исторические документы.

Что говорят архивные записи



Фото: Reuters

В «Архивах Арользена» , центре документации о преследованиях национал-социалистическим режимом, основанном союзниками 70 лет назад в гессенском городе Бад-Арользене, Ремберт Бёзе нашел свидетельства бывших узников, выживших во время марша смерти, который вел из Освенцима через Глодзко в Гепперсдорф, где находилось подразделение концлагеря Гросс-Розен.

«18 января 1945 года мы, около трех тысяч заключенных, покинули лагерь смерти Аушвиц-Биркенау в сторону Клодзко. Большинство из нас были евреи, частично из Франции, Польши, Германии, но в основном из Венгрии», — сообщил после войны один из выживших сотрудникам архива. В Миколуве тем, кто отставал, сказали свернуть в переулок. Их было 300−400 человек. «Позже мы никого из них больше не видели, хотя после Клодзко они должны были к нам присоединиться. Расстреляли ли их, как потом рассказывали, я не знаю», — вспоминает очевидец.

26 часов и 50 километров спустя после того, как узники вышли из Биркенау, колонна добралась до Клодзко. Для следующей партии заключенных, прибывших вечером, мест в бараках не было. На утро их замерзшие трупы лежали на улице. Всего 280 оставшихся в живых. «21 января мы должны были дальше ехать на поезде. 4500 узников набили в открытые вагоны, в каждый — по 100−130 человек», — говорится в архивном документе. 30 часов они ждали отправления при температуре 15−20 градусов ниже нуля. Позже, через 15 километров, поезд остановился, и узникам приказали покинуть вагоны. «Тех, кто не мог двигаться от холода и быстро выйти из вагона, расстреливали», — рассказывает очевидец.

После Клодзко в живых оставалось 1400 заключенных, после Валбжиха дальше по маршруту — 750. До конечного пункта в Гепперсдорфе дошли лишь 280 человек. Ремберт Бёзе полагает, что не все, кто не дошел до конца, погибли в пути. Некоторых узников перенаправили в другие отряды. По рассказам очевидцев, в Клодзко умерли 15 заключенных. «Один свидетель тех событий описал, как рабочие вывозили их трупы после того, как колонна пошла дальше. Другие говорят, что узников, шедших маршем смерти, держали в казарме до 8 мая», — отмечает Бёзе. Днем позже немецкое командование капитулировало и советские солдаты вошли в город.

За колонной узников ехал фермер на повозке, который собирал тела погибших. «Позже их захоронили в общих могилах. Такое массовое захоронение есть и на еврейском кладбище в Клодзко. Но никто не знает, кто там лежит. Я уверен, что среди захороненных и те, кто умер в казарме», — говорит он. Похожую могилу он обнаружил и на чешской стороне границы, под городом Яворник. Надпись на черном надгробье гласит о том, что здесь захоронены 13 жертв национал-социализма, политические заключенные концлагеря Биркенау, погибшие в январе 1945 года во время марша смерти через здешнюю территорию. 77-летний Ремберт Бёзе надеется, что такая же мемориальная табличка будет установлена и в Клодзко — на здании бывшей казармы и у могилы на еврейском кладбище.