Силовики поздравили Лукашенко с 23 февраля: многие в балаклавах, десантники бьют бчб-предметы

Источник материала: Tut.by

ГосСМИ опубликовали видео, где разные подразделения силовых ведомств поздравляют Александра Лукашенко с 23 февраля. На видео собраны кадры и с самим Лукашенко — в том числе его реакция на массовые протесты.

Видео впервые было опубликовано в телеграм-канале «Пул Первого» вечером 28 февраля (через пять дней после 23 февраля). Позднее это же видео показали в эфире госканалов.

Основная тема семиминутного ролика: поздравления Александра Лукашенко с Днем защитника отечества. На видео собраны обращения от ОМОНа ГУВД Мингорисполкома, спецподразделения «Алмаз», спецподразделения внутренних войск СОБР и других силовых ведомств. Многие люди на видео стоят в балаклавах, масках, шлемах или темных очках.



Фото: Пул Первого / Telegram

Поздравления различаются между собой: в одном из подразделений «здоровья и тепла» пожелали в стихах. А в 103-ей отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде показательно разбили твердые предметы в бчб-расцветке (в том числе о голову человека в балаклаве).



Фото: Пул Первого / Telegram

Поздравления на видео перемежаются видео с участием Лукашенко и военных. Первую минуту показывают события протестного лета. Есть эпизод, в котором Лукашенко смотрит на масштабные протесты 30 августа через камеры наблюдения и разговаривает с кем-то по телефону в пустом зале Дворца независимости.



Фото: Пул Первого / Telegram

Также на видео попали колонны протестующих рядом с Дворцом независимости, выход Лукашенко к оцеплению, вооруженный Николай Лукашенко и военная техника на городской улице.

«Будьте уверены, с вами мы победим», — сказал военный в балаклаве. «Мы с вами, плечом к плечу на защите отечества», — хором говорят несколько голосов в конце видео.