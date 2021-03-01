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Экс-участница группы Little Big найдена мертвой
01.03.2021 10:46 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Ей было 39 лет. Об этом
У женщины была третья группа инвалидности. Последние полгода она была прикована к постели из-за серьезных проблем со спиной. Ей помогали волонтеры. Один из них и обнаружил Кастельянос.
Помимо музыкальной карьеры — Кастельянос вошла в состав группы в 2013 году, когда та была создана — она вела мероприятия и снималась в кино.
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Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге
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