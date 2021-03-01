ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-участница группы Little Big найдена мертвой

01.03.2021 10:46 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Ей было 39 лет. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на «Пятый канал».

Анна Кастельянос. Фото: annakast/Instagram

У женщины была третья группа инвалидности. Последние полгода она была прикована к постели из-за серьезных проблем со спиной. Ей помогали волонтеры. Один из них и обнаружил Кастельянос.

Помимо музыкальной карьеры — Кастельянос вошла в состав группы в 2013 году, когда та была создана — она вела мероприятия и снималась в кино.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге
 
Новости дня
Новости культуры
 
"Земля кочевников", "Корона" и "Душа": победители "Золотого глобуса-2021"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by