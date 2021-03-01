Экс-участница группы Little Big найдена мертвой

Источник материала: Tut.by

Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Ей было 39 лет. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на «Пятый канал».

Анна Кастельянос. Фото: annakast/Instagram

У женщины была третья группа инвалидности. Последние полгода она была прикована к постели из-за серьезных проблем со спиной. Ей помогали волонтеры. Один из них и обнаружил Кастельянос.

Помимо музыкальной карьеры — Кастельянос вошла в состав группы в 2013 году, когда та была создана — она вела мероприятия и снималась в кино.