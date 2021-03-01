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Девушки в красном «гукалі вясну» под Воложином
01.03.2021 11:49 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Девушки в одежде национальных цветов, ставшие городским брендом, решили освоить пространство за городом и заодно «пагукаць вясну». В последний день зимы около двух десятков человек, одетые в красное, водили хороводы, пели «вяснянкі» — призывающие весну песни — и развешивали разноцветных бумажных птичек на деревьях недалеко от Воложина. О том, как происходил обряд, — в фоторепортаже TUT.BY.
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В последний день зимы около двух десятков человек, одетые в красное, водили хороводы, пели «вяснянкі» - призывающие весну песни - и развешивали разноцветных...
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