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Девушки в красном «гукалі вясну» под Воложином

01.03.2021 11:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девушки в одежде национальных цветов, ставшие городским брендом, решили освоить пространство за городом и заодно «пагукаць вясну». В последний день зимы около двух десятков человек, одетые в красное, водили хороводы, пели «вяснянкі» — призывающие весну песни — и развешивали разноцветных бумажных птичек на деревьях недалеко от Воложина. О том, как происходил обряд, — в фоторепортаже TUT.BY.











 
 
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В последний день зимы около двух десятков человек, одетые в красное, водили хороводы, пели «вяснянкі» - призывающие весну песни - и развешивали разноцветных...
 
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