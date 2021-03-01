Грядки, каникулы и погода. «Яндекс» рассказал, что белорусские пользователи ищут о весне

Источник материала: Tut.by

Весна вступает в свои права. О том, что больше всего интересует белорусских интернет-пользователей в эту пору года, рассказал «Яндекс».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Данные о пользовательских запросах собирались в течение года. Каждому из них присваивались баллы в зависимости от популярности с максимальным значением 100.

Чаще всего со словом «весенний» белорусы искали информацию о различных датах и сроках. На вершине топа оказалось начало весенних школьных каникул: в этом году они продлятся с 28 марта по 4 апреля. Как оказалось, весна еще и повод для радости у любителей «Что? Где? Когда?» — интеллектуалы часто искали дату начала весенней серии игр легендарной передачи. В топе также нашлось место традиционным праздникам: белорусы искали дату Николы (Міколы) Весеннего (иначе называемого Никола Летний) — православного праздника, приходящегося на 22 мая и связанного с перенесением мощей Николая Чудотворца из малоазийского города Мира в итальянский Бари.



Инфографика: «Яндекс»

Конечно, весна традиционно в нашей стране — время начала садово-огородных работ. Первых «тружеников полей» в характерных преклоненных позах в большом количестве можно увидеть на приусадебных участках уже сразу после установления стабильной плюсовой температуры. Чаще всего белорусы интересовались тем, как весной подкормить клубнику, а следом шли вопросы о посадке лука и чеснока. А вот те из наших соотечественников, которые стремятся украсить свои подворья цветами, чаще искали информацию о гладиолусах, чем о традиционно популярных розах.



Инфографика: «Яндекс»

Пора всеобщего пробуждения, весна заставляет задуматься и о том, когда животные выйдут из зимней спячки, а птицы вернутся из теплых краев. Чаще всего белорусы спрашивали о том, когда просыпается хозяин леса — медведь. В топе также весеннее возвращение аистов и скворцов. А то, когда муравьи вновь приступают к работе, интересует, судя по всему, садоводов.



Инфографика: «Яндекс»

Весна во все времена вдохновляла творцов, в том числе в «важнейшем из искусств» — кино. В топе запросов белорусских пользователей, где присутствовали слова «весна» и «фильм», оказались в основном советские и российские фильмы и телесериалы, за несколькими исключениями, такими как шедевр Ким Ки Дука «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» (8 баллов). Возглавила список классическая советская мелодрама 1956 года «Весна на Заречной улице» (100 баллов). А вот шедевр Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» всего с одним баллом замыкает топ. В список внезапно попала картина «Весна» (5 баллов) режиссера культовых фильмов тридцатых годов «Веселые ребята», «Цирк» и «Волга-Волга» Григория Александрова — работа получила приз за оригинальный сюжет и режиссуру на Венецианском кинофестивале 1947 года.

А еще сервис «Яндекс Погода» проанализировал метеоданные за целый 51 год наблюдений (с 1966 по 2017 год), чтобы установить, когда же в областных центрах Беларуси все-таки приходит настоящая, а не календарная весна. Чтобы в этом разобраться, брались данные о том, когда среднесуточная температура воздуха обычно была стабильно выше 0 °C.



Инфографика: «Яндекс»

Также анализировались даты начала различных погодных явлений: таяния снега, первых дождей и гроз. Вот какие результаты получились (ищите свой областной центр в галерее).



Инфографика: «Яндекс»

Инфографика: «Яндекс»

Инфографика: «Яндекс»

Инфографика: «Яндекс»

Инфографика: «Яндекс»

Инфографика: «Яндекс»