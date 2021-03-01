В гродненском драмтеатре не продлили контракт с актрисой, которая участвовала в записи в поддержку уволенных коллег

Источник материала: Tut.by

С актрисой Гродненского драматического театра, мастером сцены Оксаной Пликус, а также с балетмейстером театра Викторией Бальцер не продлили контракты.



Фото: vgr.by

О том, что с ней не продлевают контракт, Оксана Пликус узнала 26 февраля. Еще месяц актриса будет служить в театре, 31 марта станет ее последним рабочим днем в гродненской драме.

Оксана Пликус — магистр искусствоведения, мастер сцены, награждена дипломами и призами различных театральных фестивалей. Например, в 2016 году удостоена приза за лучшую роль второго плана на фестивале «Смоленский ковчег» в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты», имеет нагрудный знак Министерства культуры Беларуси «За ўклад у развіццё культуры Беларусі», врученный ей в 2016 году. Играет ключевые роли в гродненском драмтеатре. В ее репертуаре более 50 ролей.

Оксана рассказывает, что в Гродненском драматическом театре проработала почти 29 лет. За все это время у нее не было никаких административных взысканий, однако за последние два месяца у нее появилось два выговора.

— Первый раз я опоздала на 20 минут. После событий, которые раньше проходили в театре, мы должны были приходить в 10 утра на работу, хоть никаких репетиций у нас не было, и просто полдня быть в театре. Опоздала я на работу из-за прорванной трубы, предупредить администрацию не успела. Вот и получила выговор. В начале февраля я и еще двое моих коллег написали заявление на кратковременный отпуск за свой счет — хотели участвовать в проекте творческого движения «Асобы», но нам не подписали бумаги, тогда мы сами ушли на три часа вечером. В тот момент зал и гримерки театра были арендованы, мы же должны были просто быть в помещениях. Конечно, получили выговоры. Плюс я полностью лишилась премий и доплат за месяц. Все это стало формальным основанием для того, чтобы со мной не продлили контракт, — говорит актриса.

Однако причина, как считает Оксана Пликус, в том, что она участвует в различных творческих мероприятиях, проходящих на альтернативных площадках.

— В администрации театра же считают, что это какие-то «деструктивные» мероприятия и поэтому такая деятельность несовместима с работой в театре, — говорит Оксана.

Чем после увольнения займется актриса, она пока не знает.

— Надеюсь, что откроется новая дверца, раз вот эта закрывается. Понятно, что сейчас больше востребованы какие-то рабочие специальности, но хотелось бы заниматься чем-то, связанным с творчеством. Надеюсь, будут какие-то предложения, — говорит актриса.

Оксана Пликус принимала участие в записи видеообращения в поддержку ранее уволенных режиссеров Геннадия Мушперта и Сергея Куриленко. Часть актеров — 7 человек — тогда объявили о забастовке.

— Я же к забастовке не присоединилась, наивно полагая, что смогу как-то сохранить театр, труппу, что, находясь внутри, смогу сделать больше. К сожалению, все получилось по-другому, — говорит актриса.

Также контракт в театре не подписали и с балетмейстером учреждения Викторией Бальцер.

Напомним, что на мирной акции в Гродно, которая проходила 20 сентября минувшего года, среди прочих были задержаны актеры Гродненского драмтеатра — заслуженный артист Беларуси 64-летний Сергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова. Узнав о задержании своих коллег, актеры, которые вечером были задействованы в спектакле, объявили после антракта зрителям (посмотреть постановку пришло 12 человек), что они прерывают свое выступление в знак солидарности с задержанными актерами.

Позже у артистов произошел разговор с директором театра, также приезжал губернатор Гродненской области. В конце сентября в Гродненском драматическом театре был уволен ведущий актер сцены Игорь Уланов , который объявил зрителям о том, что артисты приостанавливают спектакль. Позже была уволена «по соглашению сторон» актриса Елизавета Милинцевич. Через какое-то время — режиссеры Геннадий Мушперт и Сергей Куриленко. Также были уволены актрисы Валентина Харитонова и Наталья Леонова.