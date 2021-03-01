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С высоты большого юбилея: Мележу и Шамякину посвящается
01.03.2021 20:45 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTПрезидентская библиотека впервые демонстрирует депутатские документы народных писателей Ивана Шамякина и Ивана Мележа. Повод - столетний юбилей авторов, которые также работали в Верховном Совете БССР. Под стеклом - сборка от депутатских мандатов до личных деловых переписок от руки. Оригиналы писем - в эпицентре между книжной экспозицией и киносценариями платиновых " Люди на болоте "и "Возьму твою боль".
Формат выставки интерактивный. Можно полистать альбомные кинопланы с изменениями сценариев и сразу посмотреть фильм при помощи смартфона и QR-кода.
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Президентская библиотека впервые демонстрирует депутатские документы народных писателей Ивана Шамякина и Ивана Мележа. Повод - столетний юбилей авторов, которые...
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