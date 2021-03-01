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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С высоты большого юбилея: Мележу и Шамякину посвящается Президентская библиотека впервые демонстрирует депутатские документы народных писателей Ивана Шамякина и Ивана Мележа. Повод - столетний юбилей авторов, которые...

Президентская библиотека впервые демонстрирует депутатские документы народных писателей Ивана Шамякина и Ивана Мележа. Повод - столетний юбилей авторов, которые также работали в Верховном Совете БССР. Под стеклом - сборка от депутатских мандатов до личных деловых переписок от руки. Оригиналы писем - в эпицентре между книжной экспозицией и киносценариями платиновых " Люди на болоте "и "Возьму твою боль".Формат выставки интерактивный. Можно полистать альбомные кинопланы с изменениями сценариев и сразу посмотреть фильм при помощи смартфона и QR-кода.