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С высоты большого юбилея: Мележу и Шамякину посвящается

01.03.2021 20:45 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Президентская библиотека впервые демонстрирует депутатские документы народных писателей Ивана Шамякина и Ивана Мележа. Повод - столетний юбилей авторов, которые также работали в Верховном Совете БССР. Под стеклом - сборка от депутатских мандатов до личных деловых переписок от руки. Оригиналы писем - в эпицентре между книжной экспозицией и киносценариями платиновых " Люди на болоте "и "Возьму твою боль".

Формат выставки интерактивный. Можно полистать альбомные кинопланы с изменениями сценариев и сразу посмотреть фильм при помощи смартфона и QR-кода.

 
 
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Президентская библиотека впервые демонстрирует депутатские документы народных писателей Ивана Шамякина и Ивана Мележа. Повод - столетний юбилей авторов, которые...
 
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