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Белорусская природа глазами голландского фотографа
02.03.2021 16:41 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTУвидеть белорусскую природу глазами голландского фотографа. Персональная выставка Леонардюса Бейса "Сокровищница Беларуси" представлена в художественной галерее "Университет культуры". В экспозиции - 30 фотоснимков, но в личном архиве мастера их тысячи. На полотнах - птицы и животные. Для того чтобы кадр получился удачным, фотографу пришлось не один день наблюдать за представителями фауны нашей страны. Есть на выставке и колоритные фотоснимки животных.
На своих снимках автор фиксирует красоту и особенность белорусской природы. Познакомиться с работами голландского фотографа можно до 9 марта.
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Увидеть белорусскую природу глазами голландского фотографа. Персональная выставка Леонардюса Бейса "Сокровищница Беларуси" представлена в художественной...
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