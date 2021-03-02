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Белорусская природа глазами голландского фотографа

02.03.2021 16:41 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Увидеть белорусскую природу глазами голландского фотографа. Персональная выставка Леонардюса Бейса "Сокровищница Беларуси" представлена в художественной галерее "Университет культуры". В экспозиции - 30 фотоснимков, но в личном архиве мастера  их тысячи. На полотнах - птицы и животные. Для того чтобы кадр получился удачным, фотографу пришлось не один день наблюдать за представителями фауны нашей страны. Есть на выставке и колоритные фотоснимки животных. 
На своих снимках автор фиксирует красоту и особенность белорусской природы. Познакомиться с работами  голландского фотографа  можно до 9 марта.

 
Теги: знакомства
 
 
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Увидеть белорусскую природу глазами голландского фотографа. Персональная выставка Леонардюса Бейса "Сокровищница Беларуси" представлена в художественной...
 
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