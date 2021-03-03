ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Великобритании обнаружили утерянную картину Тициана

03.03.2021 10:55 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Искусствовед и реставратор Рональд Мур обнаружил в приходской церкви английского города Ледбери картину с изображением сцены Тайной вечери, которую создал Тициан, пишет Daily Mail.

Мур приехал в город, чтобы восстановить копию знаменитой «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, созданную в XIX веке. Но в этой же церкви он обнаружил другую картину, расположенную на высоте примерно трех метров.

Мур изучал полотно более трех лет и в конце концов доказал, что картина была создана Тицианом, одним из крупнейших представителей эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Кроме собственно искусствоведческих доказательств, Мур удалил тончайший слой бесцветного лака и обнаружил, что на картине скрыта подпись Тициана.


Тициан. Автопортрет, около 1567 года. Изображение: wikipedia.org

Работа была куплена коллекционером Джоном Скиппе в венецианском монастыре — об этом он сообщает в письме, датированном 1775 годом. В 1909-м потомок Скиппе подарил полотно церкви в Ледбири. Но к тому времени авторство картины было забыто.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Искусствовед и реставратор Рональд Мур обнаружил в приходской церкви английского города Ледбери картину с изображением сцены Тайной вечери, которую создал...
 
Новости дня
Новости культуры
 
«В перечне лиц повышенного риска - президенты». Узнали про безопасность онлайн-казино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by