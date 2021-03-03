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В Великобритании обнаружили утерянную картину Тициана
03.03.2021 10:55 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Искусствовед и реставратор Рональд Мур обнаружил в приходской церкви английского города Ледбери картину с изображением сцены Тайной вечери, которую создал Тициан,
Мур приехал в город, чтобы восстановить копию знаменитой «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, созданную в XIX веке. Но в этой же церкви он обнаружил другую картину, расположенную на высоте примерно трех метров.
Мур изучал полотно более трех лет и в конце концов доказал, что картина была создана Тицианом, одним из крупнейших представителей эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Кроме собственно искусствоведческих доказательств, Мур удалил тончайший слой бесцветного лака и обнаружил, что на картине скрыта подпись Тициана.
Работа была куплена коллекционером Джоном Скиппе в венецианском монастыре — об этом он сообщает в письме, датированном 1775 годом. В 1909-м потомок Скиппе подарил полотно церкви в Ледбири. Но к тому времени авторство картины было забыто.
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Искусствовед и реставратор Рональд Мур обнаружил в приходской церкви английского города Ледбери картину с изображением сцены Тайной вечери, которую создал...
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