В Великобритании обнаружили утерянную картину Тициана

Источник материала: Tut.by

Искусствовед и реставратор Рональд Мур обнаружил в приходской церкви английского города Ледбери картину с изображением сцены Тайной вечери, которую создал Тициан, пишет Daily Mail.

Painting of the Last Supper that has hung in a parish church in Herefordshire for 110 years 'may be a lost work by Titian' https://t.co/TxDvwzLMjO — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 1, 2021

Мур приехал в город, чтобы восстановить копию знаменитой «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, созданную в XIX веке. Но в этой же церкви он обнаружил другую картину, расположенную на высоте примерно трех метров.

Мур изучал полотно более трех лет и в конце концов доказал, что картина была создана Тицианом, одним из крупнейших представителей эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Кроме собственно искусствоведческих доказательств, Мур удалил тончайший слой бесцветного лака и обнаружил, что на картине скрыта подпись Тициана.



Тициан. Автопортрет, около 1567 года. Изображение: wikipedia.org

Работа была куплена коллекционером Джоном Скиппе в венецианском монастыре — об этом он сообщает в письме, датированном 1775 годом. В 1909-м потомок Скиппе подарил полотно церкви в Ледбири. Но к тому времени авторство картины было забыто.