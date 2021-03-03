Уникальные часы из кирхи привезли в Гродно после долгой реставрации

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 3 мар – Sputnik, Инна Гришук. В Гродно после длительной реставрации привезли уникальные старинные часы, которые с начала прошлого века украшали единственный действующий в Беларуси лютеранский храм. Совсем скоро восстановленный аутентичный механизм заведут и устроят выставку одного экспоната в здании кирхи.

Реставрация часов из кирхи шла два года

Реставрация старинных часов гродненской кирхи, которые не работали почти полвека, началась три года назад. Работы проводил мастер из Могилева Геннадий Головчик. Сначала были сделаны точные копии четырех циферблатов, которые будут украшать башню кирхи. Аутентичные циферблаты сохранить не получилось, так как они были повреждены пулями и осколками снарядов во время войны и изъедены коррозией.

© Sputnik / Инна Гришук Часть деталей часов были изготовлены на заводе в Германии

На втором этапе реставрации восстанавливали аутентичный механизм часов, сохранившийся примерно на 70%. Часть деталей изготавливались по заказу на том же немецком заводе, который в начале XX века собирал часы.

Работы завершились в мае прошлого года. После этого более полугода уникальные часы выставлялись в центральном выставочном зале Могилева. Посмотреть на них приходило много горожан.

Посмотреть, как ходят старинные часы

Как рассказал пастор гродненской лютеранской кирхи Владимир Татарников, в минувшую субботу часы привезли в храм. В ближайшее время устанавливать их на башню не планируют. Дело в том, что сама башня требует ремонта. Из-за ошибки строителей стала подтекать крыша над башней, где должны быть установлен часовой механизм, ее нужно устранить.

Перед тем, как установить часы, в кирхе устроят презентацию и выставку одного экспоната, посетить которую сможет каждый желающий. По словам Владимира Татарникова, выставка начнется после того, как запустят часовой механизм. Сделать это может только мастер-реставратор. Он должен приехать в Гродно нынешней весной, чтобы подготовить часы для работы в демонстрационном режиме.

Механизм старинных часов гродненской кирхи уникален там, что он полностью открыт, можно видеть, как он работает, как двигаются шестеренки, что происходит, когда часы начинают бой.

"Жителям Гродно будет интересно увидеть часы, когда их запустят", – отметил пастор.

© Sputnik / Инна Гришук Механизм часов совершенно уникальный - он полностью открыт

По словам мастера-реставратора, когда часы будут работать в демонстрационном режиме, их нужно будет заводить каждый день, когда их установят на башню – только раз в неделю.

Во время выставки в кирхе будут рассказывать историю храма, самих часов и об этапах их реставрации.

Механизму более 100 лет

Башенные часы с гродненской кирхи были изготовлены в 1913 году и исправно работали более 30 лет. Циферблаты были сильно повреждены в годы Великой Отечественной войны при освобождении Гродно. В мирное время в здании кирхи разместился городской архив, следить за часовым механизмом было некому, поэтому они быстро заржавели и потеряли часть деталей.

Лютеранская церковь в Гродно – единственный в Беларуси действующий протестантский храм. Он был построен в начале XIX века в стиле неоготики. В годы Первой мировой войны количество лютеран в Гродно резко уменьшилось. В советское время здание храма использовалось как архив и постепенно приходило в упадок, элементы внутреннего убранства были разобраны.