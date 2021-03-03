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Умер солист Brutto Сергей «Бразил» Королев
03.03.2021 21:39 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Умер солист Brutto Сергей Королев. Сообщение об этом появилось на официальных страницах группы в социальных сетях.
— Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты Сражался до конца, — гласит пост Brutto (орфография сохранена).
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Сообщение об этом появилось на официальных страницах группы в социальных сетях.
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