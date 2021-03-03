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Умер солист Brutto Сергей «Бразил» Королев

03.03.2021 21:39 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Умер солист Brutto Сергей Королев. Сообщение об этом появилось на официальных страницах группы в социальных сетях.


Фото: Brutto/Facebook

— Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты Сражался до конца, — гласит пост Brutto (орфография сохранена).

(Дополняется)

 
 
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Сообщение об этом появилось на официальных страницах группы в социальных сетях.
 
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