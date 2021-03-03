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Возвращение легендарной "Павлинки"

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9 показов "Павлинки" в марте

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня Купаловский театр открыл свой 101-й театральный сезон Открыл премьерой - на сцену вернулась легендарная "Павлинка". Спектакль - визитную карточку - фактически возродили и омолодили за полтора месяца. Ведущие роли у...

Открыл премьерой - на сцену вернулась легендарная "Павлинка". Спектакль - визитную карточку - фактически возродили и омолодили за полтора месяца. Ведущие роли у дебютантов. Начинающих артистов поддержали патриархи труппы. Как поднимали занавес после достаточно продолжительной паузы? Из Купаловского репортажГримироваться для своего первого выхода на профессиональную сцену она начала еще утром. Столь ранние сборы на вечерний показ как способ избежать волнения. Еще бы, ведь критики будут сравнивать ее с предыдущими поколениями актрис. Яркие румяна, огненный венок, красочный костюм и второкурсница Института культуры становится Павлинкой.Воплотить известного персонажа 21-летней Анастасии Воронковой доверили по итогам кастинга. Такого совпадения по возрасту с литературной героиней на этой сцене еще не было - у Купалы Павлинке всего 19. Но обычно эта роль доставалась более взрослым актрисам.Перед долгожданным показом дополнительная репетиция с новичками труппы. В большинстве это студенты Института культуры. В спектакль вводит артистов также новоиспеченный помощник режиссера - выпускница Академии искусств Зинаида Веденина.Освоиться новичкам помогали и патриархи сцены. Овсянников, Зубкова, Миронова, Нефедова. Они поддержали и коллегу Михаила Свиту. В труппе он три года, а теперь открыл себя в амплуа пана Быковского. Вместе оставшиеся купаловцы надеялись и ждали, когда на родных подмостках вновь прозвучит третий звонок и поднимут занавес.Гримерки пустели, репетиционные залы простаивали, а сцена номер один не слышала аплодисментов целых полгода. Ведь после августовских событий из Купаловского уволилась большая часть труппы и некоторые работники. Те, кто остался, народные, заслуженные пытались защитить честь родного театра и с тоской вспоминали некогда полные залы. Мечтали лишь об одном - вновь получить возможность работать и дарить свой талант публике.Восстанавливать бренд 100-летнего театра по крупицам начали осенью. Сперва прослушивания, после репетиции. Как итог на сегодня в труппе 25 человек.В декорациях белорусской хаты состоялся разговор по душам с коллективом.К слову, билеты на спектакль разлетелись за несколько суток продажи. Зрители соскучились по истории юной красавицы, которая выбрала себе пару вопреки отцовской воли. Известный сюжет, который заставляет радоваться и печалиться, задумываться об общечеловеческих ценностях. Сюжет, который уже 77 лет собирает аншлаги.Всего на март запланировано 9 показов "Павлинки". Также в этом месяце в афишу возвращается спектакль "Вечер". Реквием в одном действии вернется на подмостки Купаловского 19 марта.