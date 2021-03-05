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«Белсоюзпечать» отказалась продавать журналы «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду»

05.03.2021 11:27 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Белсоюзпечать» в одностороннем режиме разорвала договор о сотрудничестве, отказавшись продавать журналы «Наша гісторыя», «Дуду» и «Асцярожна, дзеці!». Об этом сообщил издатель этих СМИ.


Фото: nn.by

Журнал «Наша гісторыя» выходит с 2018 года. Это первый в Беларуси глянцевый исторический журнал. «Дуду» и «Асцярожна, дзеці!», которые стали выходить позже, адресованы детской аудитории.

— Каментары тут лішнія — вы самі ўсё разумееце, — написали издатели.

На днях редакция получила из печати тираж свежего номера «Нашай гісторыі». Как он, а также детские издания дойдут до читателей? Редакция будет продавать их каждый месяц. Ближайшие такие «окна» — сегодня, 5 марта (с 14.00 до 20.00), и завтра, в субботу 6 марта (с 10.00 до 18.00) по адресу Энгельса, 34а. Это редакция газеты «Народная воля». Она находится в 400 метрах от метро «Октябрьская» и «Купаловская».

Редакция вынуждена поднять цену журнала с 5,80 до 7 рублей. Три номера будут стоить со скидкой 20 рублей. Детские журналы — по 2,5 рубля. Редакция просит брать с собой наличные деньги. Терминал, к сожалению, не работает.

До 25 марта можно оформить подписку на все три издания на почте или онлайн (например, через сайт belpost.by). Если «Белпочта» также разорвет сотрудничество, то будет налажена собственная система доставки.

 
 
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«Белсоюзпечать» в одностороннем режиме разорвала договор о сотрудничестве, отказавшись продавать журналы «Наша гісторыя», «Дуду» и «Асцярожна, дзеці!».
 
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