Как одевались белоруски 100 лет назад? Появился каталог традиционной одежды

Источник материала: Tut.by

Белорусская певица и продюсер Воля Дземка и ее единомышленники из фольклорной группы VOLYA, которые живут в американском Сиэтле, создали каталог традиционной белорусской одежды конца 19 — начала 20 века. Делимся с вами некоторыми изображениями.



Группа VOLYA — Раиса Асриянц, Воля Дземка, Ольга Сухавер, Даринка Шаповалова

Коллекция начала собираться более, чем 10 лет назад с неглюбской рубахи, которую Воля Дземка нашла на eBay как «русское платье». Хотя неглюбские текстильные традиции включены в Государственный список историко-культурного наследия Беларуси. Когда-то крестьянка из Ветковского района Гомельской области однажды соткала и вышила эту рубаху на свою свадьбу.



Жабинковский район, 1910 год

Группа VOLYA стала заниматься реставрацией, восстановлением и реконструкцией аутентичных белорусских костюмов. Для этого было создано отдельное негосударственное учреждение — «Центр изучения, сбора и реставрации материальной и нематериальной белорусской культуры».



Дрогичинский строй. 1890-е годы

Некоторые уборы участникам группы достались по наследству от родственников, другие были куплены на международных аукционах (например, eBay и Etsy). Некоторые костюмы м подарили герои документального фильма об исчезающих культурных традициях «Песни старой Европы — старинные белорусские песни». Материал для него был собран в 2011 году в этнографических экспедициях по Гомельщине и Брестчине.



Столинский строй. 1940 год

Некоторые уборы участникам группы достались по наследству от родственников, другие были куплены на международных аукционах (например, eBay и Etsy). Некоторые костюмы м подарили герои документального фильма об исчезающих культурных традициях «Песни старой Европы — старинные белорусские песни». Материал для него был собран в 2011 году в этнографических экспедициях по Гомельщине и Брестчине.



Жабинковский строй. 1930-е годы

В итоге была собрана одна из крупнейших частных коллекций традиционной белорусской одежды. В ней находится 16 полных комплектов из 79 предметов женской одежды и аксессуаров от 1880-х до 1940-х годов, которые нигде ранее не выставлялись. Дизайн и украшение костюмов отражают особенности пяти из шести историко-этнографических регионов Беларуси.



Неглюбский строй. Реконструкция

— На 50 старонках — не проста традыцыйныя жаночыя ўборы і іх рэгіянальныя адметнасці. Тут ажывае гісторыя краіны, прашытая сімваламі на кашулях, хустках і фартухах, напоўненая ўрачыстым настроем, прасякнутая цеплынёй ўмелых рук беларускіх майстрых, — говорят создатели каталога.



Неглюбский строй. Реконструкция

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