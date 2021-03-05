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Как одевались белоруски 100 лет назад? Появился каталог традиционной одежды
05.03.2021 13:05 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская певица и продюсер Воля Дземка и ее единомышленники из фольклорной группы VOLYA, которые живут в американском Сиэтле, создали
Коллекция начала собираться более, чем 10 лет назад с неглюбской рубахи, которую Воля Дземка нашла на eBay как «русское платье». Хотя неглюбские текстильные традиции включены в Государственный список историко-культурного наследия Беларуси. Когда-то крестьянка из Ветковского района Гомельской области однажды соткала и вышила эту рубаху на свою свадьбу.
Группа VOLYA стала заниматься реставрацией, восстановлением и реконструкцией аутентичных белорусских костюмов. Для этого было создано отдельное негосударственное учреждение — «Центр изучения, сбора и реставрации материальной и нематериальной белорусской культуры».
Некоторые уборы участникам группы достались по наследству от родственников, другие были куплены на международных аукционах (например, eBay и Etsy). Некоторые костюмы м подарили герои документального фильма об исчезающих культурных традициях «Песни старой Европы — старинные белорусские песни». Материал для него был собран в 2011 году в этнографических экспедициях по Гомельщине и Брестчине.
Некоторые уборы участникам группы достались по наследству от родственников, другие были куплены на международных аукционах (например, eBay и Etsy). Некоторые костюмы м подарили герои документального фильма об исчезающих культурных традициях «Песни старой Европы — старинные белорусские песни». Материал для него был собран в 2011 году в этнографических экспедициях по Гомельщине и Брестчине.
В итоге была собрана одна из крупнейших частных коллекций традиционной белорусской одежды. В ней находится 16 полных комплектов из 79 предметов женской одежды и аксессуаров от 1880-х до 1940-х годов, которые нигде ранее не выставлялись. Дизайн и украшение костюмов отражают особенности пяти из шести историко-этнографических регионов Беларуси.
— На 50 старонках — не проста традыцыйныя жаночыя ўборы і іх рэгіянальныя адметнасці. Тут ажывае гісторыя краіны, прашытая сімваламі на кашулях, хустках і фартухах, напоўненая ўрачыстым настроем, прасякнутая цеплынёй ўмелых рук беларускіх майстрых, — говорят создатели каталога.
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Белорусская певица и продюсер Воля Дземка и ее единомышленники из фольклорной группы VOLYA, которые живут в американском Сиэтле, создали каталог традиционной...
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