«Прогулки по незнакомому Витебску». Каким увидел город фотограф, вынужденный уехать из него в войну

Источник материала: Tut.by

В сегодняшних «Прогулках по незнакомому Витебску» — рассказ о фотографе Залмане Германе, который до войны жил и работал в нашем городе. К сожалению, почти весь его архив пропал после эвакуации. Но после войны он приезжал в Витебск и запечатлел родной город на пленку. Этими снимками, а также воспоминаниями о дедушке с TUT.BY поделилась внучка фотографа — Эльвира Герман.



Залман Герман (в центре), его сестры Броня и Аня, слева — его отец Моисей, справа — мать Рахиль. У нее на руках внучка, дочь Брони. Снимок сделан в фотоателье А. Маковского примерно в 1925 году. Фото: семейный архив Эльвиры Герман

Залман Герман родился в Витебске 28 апреля 1900 года. Его отец Моисей был кустарем-одиночкой, скорняком, а мать Рахиль по обычаям того времени вела домашнее хозяйство и занималась воспитанием пятерых детей.

Семья жила в доме на Больничной улице (сейчас это улица Горовца возле площади Ленина).

— Дедушка Зяма — так называли его близкие — был фотографом, настоящим мастером своего дела, делал прекрасные портреты, участвовал в выставках. Даже плохое зрение не стало для этого помехой: при съемках дедушка пользовался лупой, так как у него не было одного глаза, а вторым он видел плохо, — вспоминает Эльвира Герман. — Благодаря дедушке Зяме у нас сохранилось много семейных фотографий. Часть снимков пропала в войну, когда семье пришлось все бросить и эвакуироваться в Пензу. Помню, у дедушки были довоенные фотографии Витебска, в частности снимки Ратуши. Но теперь я их, к сожалению, не нахожу.



Залман Герман. Фото: семейный архив Эльвиры Герман

В 1920-х годах Залман Герман вел кружок фотодела в Витебске. Позже работал фотографом в артели «Фототруд», которая тогда находилась на Вокзальной улице (сейчас это улица Кирова) в доме № 11.

В 1931 году Залман женился на Татьяне Вульфсон. Через год у них родился сын Владимир (отец Эльвиры Герман), через семь лет — дочь Майя.

Залман Герман также работал в одном из витебских кинотеатров.

— Скорее всего, это был «Спартак», сейчас Дом кино, — считает Эльвира Герман. — Этот кинотеатр — самый старый в Витебске, открылся еще в 1905 году, тогда он назывался «Рекорд». Там у дедушки была небольшая комната, где он с напарником делал фотографии — вероятно, посетителей этого кинотеатра.

Сохранилась единственная работа довоенного периода Залмана Германа — «Водовоз». По словам внучки, он готовил ее для выставки.



«Водовоз», довоенное время, автор Залман Герман. Фото: семейный архив Эльвиры Герман

Залман и Татьяна после свадьбы жили на 2-й Ветряной улице (сейчас это улица Грибоедова), а потом переехали в дом на улице Ленина.

— Дедушка с бабушкой прожили вместе 57 лет — душа в душу. Я никогда не слышала, чтобы они ссорились. Называли друг друга только ласково: «Танечка», «Зямочка». Бабушка никогда не садилась за стол без дедушки. Мой папа каждый день приезжал к ним домой на обед, как бы ни был занят.



Залман с женой Татьяной. Фото: семейный архив Эльвиры Герман

Двухэтажный дом, в котором жила семья фотографа, выходил углом на улицу Ленина.

— Папа вспоминает, что через дорогу от дома был авиационный штаб, а с другой стороны напротив находился хлебный магазин. У дома было два входа. Первый, ближе к нынешней улице Советской (бывшей Дворцовой), был входом в рыбный магазин, а второй, со стороны Ленина (бывшей Смоленской), — входом в подъезд.



Смоленская улица. Вид от пересечения с Дворцовой. Конец XIX — начало XX веков. Источник: «Витебская энциклопедия»

Семья жила на втором этаже и занимала две комнаты. Но чтобы попасть в свое жилье, нужно было пройти через комнату соседей.

— Отец вспоминал, что в их спальне одна стена состояла из ящиков, как в аптеке. И он не ошибся в сравнении: в этом доме до революции находилась знаменитая тогда в Витебске аптека Вайнкопа. В этой квартире семья прожила последние мирные годы.



Кинотеатр «Мир». 1950-е годы, автор — Залман Герман. Фото: семейный архив Эльвиры Герман



Послевоенная застройка Витебска. 1950-е годы, автор — Залман Герман. Фото: семейный архив Эльвиры Герман

Когда началась война, старших братьев Залмана забрали на фронт, а его признали негодным к военной службе по зрению.

Жена фотографа, Татьяна Герман, до войны работала завхозом в медицинском институте.



Художественный музей. 1950-е годы, автор — Залман Герман. Фото: семейный архив Эльвиры Герман

— Благодаря мединституту семья дедушки и бабушки смогла эвакуироваться и не сгинула в хаосе войны, — считает Эльвира. — В домашнем архиве хранится удостоверение: «Дано завхозяйством Витебского мединститута тов. Герман Т. М. в том, что она, согласно приказу НКЗ БССР от 3 июля 1941 года, эвакуируется вглубь страны вместе со своей семьей: мужем Залманом — 41 года, сыном Владимиром 9 лет и дочерью Майей 2 лет».



Вид на Задвинье и Кировский мост. 1950-е годы, автор — Залман Герман. Фото: семейный архив Эльвиры Герман

Быстро собрать всю семью и уехать из Витебска было непросто.

— Нужно было срочно эвакуироваться, а мой тогда 9-летний папа и его двоюродный брат Абраша, сын дяди Мули, отдыхали в пионерском лагере. Бабушка Таня умудрилась нанять грузовик, хотя тогда каждая машина была на счету, и поехала за ними. Детей не хотели отдавать: мол, гражданочка, не создавайте панику. Однако бабушка «отвоевала» детей.



Бывшая Александровская гимназия, потом пединститут. 1950-е годы, автор — Залман Герман. Фото: семейный архив Эльвиры Герман

4 июля семья эвакуировалась из Витебска. В один из дней эшелон остановился в Пензе.

— Зяма и Таня с детьми, а также еще две семьи — всего 18 человек — решили там сойти с поезда. Почему именно в Пензе? Ответа на этот вопрос у меня нет, — говорит Эльвира Герман. — Оказавшись в незнакомом городе, все три семьи поначалу держались вместе. Наняли извозчика, погрузили на телегу пожитки, а сами пошли рядом с лошадью, спрашивая по дороге, не пустит ли их кто-нибудь переночевать. И нашли-таки добрую душу, которая приютила всех 18 человек. На следующий день бабушка с дедушкой пошли на станцию в надежде встретить знакомых. И среди сотен людей на вокзале они увидели родню: родителей Зямы — моих прадедушку Моисея и прабабушку Рахиль, а также дедушкину сестру Броню с дочкой Леной. Позже в Пензу приехала и семья дедушкиного брата Меера — жена Лиза, дочь Вера.



Филармония. 1950-е годы, автор — Залман Герман. Фото: семейный архив Эльвиры Герман

Несколько первых военных лет вся большая семья — 8 человек — ютилась в кухне в одном из пензенских домов.

— Дедушка Зяма и в Пензе работал фотографом. А нашел он работу так. Пошел на местный рынок, встретил там фотографов, которые делали снимки и тут же их проявляли и печатали. Разговорился с ними — и те дали ему адрес фотографа Карла Райша. С ним дедушка и работал потом в фотоартели «Новый быт». 10 лет — с 1950 по 1960 годы — с ним там трудилась и жена Татьяна: вначале оформителем, потом мастером. В старших классах школы в мастерской учеником ретушера работал и мой папа.

В 1946 году Залман и Татьяна Герман получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

В 1947 году в семье случилась беда: от туберкулезного менингита умерла 9-летняя дочь Германов — Майя.

— Семья распродала все, чтобы покупать Майе лекарства. Дедушка нашел летчиков, которые летали из Пензы в Москву, и через них с огромной переплатой покупал для Майи пенициллин. Но, несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось. Бабушка и дедушка оплакивали ее всю жизнь. Перед тем как дочь заболела, Зяма сделал ее портрет. После смерти он больше никогда не фотографировал никого из членов семьи.



Улица Ильинского, электротехникум связи (теперь витебский филиал академии связи). 1950-е годы, автор — Залман Герман. Фото: семейный архив Эльвиры Герман

Витебск освободили от немцев 26 июня 1944 года.

— 26 июня — день рождения бабушки Тани. В 1944 году ей исполнилось 33 года. И это был для нее настоящий подарок! Освобождение родного города вызвало большую радость у всех в семье. Любой, кто надолго покидал свой дом, знает, что такое ностальгия. Никакие трудности войны не могли заглушить это чувство. Я знаю по папиным рассказам, как все его родные хотели вернуться в Витебск.



Улица Кирова. 1950-е годы, автор — Залман Герман. Фото: семейный архив Эльвиры Герман

На семейном совете решили, что в Витебск «на разведку» поедет жена Залмана — Татьяна.

— Приехав в Витебск, бабушка Таня увидела, что ни один из домов, где жила дедушкина семья в районе нынешней площади Ленина, не уцелел. Дом ее родителей на Смоленском шоссе сохранился, но там жили соседи, и они очень боялись, что бабушка предъявит права на жилье. Вся родня бабушки Тани погибла в гетто. Возвращаться в Витебск было некуда и не к кому. Бабушка поехала обратно в Пензу. Семья снова собралась на совет и решила: остаемся в Пензе, тут уже худо-бедно обжились и нашли работу.

Пенза стала новым домом семьи на несколько следующих десятилетий.



Железнодорожный вокзал. 1950-е годы, автор — Залман Герман. Фото: семейный архив Эльвиры Герман

— В 1968 году мой папа женился и обосновался в Алма-Ате. Бабушка и дедушка переехали к нему из Пензы. Дедушка Зяма умер 11 октября 1989 года в возрасте 89 лет.

В 1950-х годах Залман Герман приезжал в Витебск. Фотографировал город. Эти снимки хранятся в семье. Кадрами, которым уже более полувека, с редакцией TUT.BY поделилась Эльвира Герман.

Внучка фотографа говорит, что ее родственники, которые были вынуждены покинуть Витебск, всегда его помнили:

— Я уверена, что улица Ленина — та, былая, еще из мирного времени, жила в сердцах всех членов дедушкиной семьи, даже после того, как все памятное на ней разрушила война. Сейчас из большой семьи не осталось почти никого, кроме моего папы. И для него она все равно была и остается домом. Ведь улица продолжает жить, пока живы те, кто помнит ее прежней.