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Выставка живописи белорусских художников "Весенняя рапсодия" в Москве
07.03.2021 14:39 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTОт импрессионистских натюрмортов до утонченных пейзажей: 25 известных белорусских художников в преддверии 8 Марта представили свои живописные работы в Москве. По традиции прекрасных женщин поздравили букетами цветов, правда, на холсте. Здесь и воздушные акварельные ромашки, и сочные масляные пионы, и яркая акриловая сирень... Многие пейзажи настолько реалистичны, что словно переносят зрителя из еще заснеженной Москвы в солнечную и насыщенную весенними оттенками белорусскую.
Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников: "У нас был принцип: в работах должно быть солнце, энергия, тепло, радость и честность. Мы выбрали узкую коллекцию, но очень четкую. Все уже устали от COVID, все ждут и хотят оттепели. Оттепели не только в природе, но и в сердцах, в душах, и ее не хватало. Я думаю, это будет отправной точкой, чтоб мы заново начали жить, дышать, любить, творить, вдохновляться и реализовывать свои проекты".
Елена Воронина, директор Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника "Абрамцево" (Россия): "Цветы, они всегда нравятся, особенно женщинам. Художники разные, у каждого своя энергетика, своя цветовая гамма. От всех веет такой красотой, добротой, я думаю, что ни одна женщина не пройдет мимо этих работ и получит просто удовлетворение и наслаждение".
Музыка любви
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От импрессионистских натюрмортов до утонченных пейзажей: 25 известных белорусских художников в преддверии 8 Марта представили свои живописные работы в Москве. По...
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