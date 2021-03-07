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Музыка любви







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выставка живописи белорусских художников "Весенняя рапсодия" в Москве От импрессионистских натюрмортов до утонченных пейзажей: 25 известных белорусских художников в преддверии 8 Марта представили свои живописные работы в Москве. По...

От импрессионистских натюрмортов до утонченных пейзажей: 25 известных белорусских художников в преддверии 8 Марта представили свои живописные работы в Москве. По традиции прекрасных женщин поздравили букетами цветов, правда, на холсте. Здесь и воздушные акварельные ромашки, и сочные масляные пионы, и яркая акриловая сирень... Многие пейзажи настолько реалистичны, что словно переносят зрителя из еще заснеженной Москвы в солнечную и насыщенную весенними оттенками белорусскую.Украшением праздника стал концерт звезд оперы и балета Большого театра Беларуси. Артисты признавались в любви присутствующим в зале дамам неаполитанскими песнями, а также страстными и темпераментами дуэтами из испанских арий.