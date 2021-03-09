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Фильм "Дорогие товарищи" Кончаловского вошел в шорт-лист BAFTA

09.03.2021 19:07 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Фильм "Дорогие товарищи" российского режиссера Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист премии Британской академии кино- и телеискусств (BAFTA) в категории "Лучшая неанглоязычная картина", сообщил он на своей странице в социальной сети Facebook.

© Photo : Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2021)
Два российских фильма вошли в шорт-лист "Оскара"

"С радостью сообщаем, что фильм "Дорогие товарищи" вошел в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию BAFTA", – написал он.

Победители престижной премии будут объявлены в следующем месяце – 11 апреля.

Действие картины "Дорогие товарищи" основано на событиях 1962 года, произошедших в городе Новочеркасске. На городском заводе начинается забастовка из-за повышения цен на продукты и низких зарплат. К ней присоединяются работники других предприятий Новочеркасска. В город вводят армию, и протестующих расстреливают.

Главную роль в фильме исполнила Юлия Высоцкая – она играет работницу парткома Людмилу, которая верит в то, что строит коммунизм, и возмущается действиями протестующих. Переломный момент картины – когда на площади во время расстрела протестующих пропадает ее дочь-подросток.

 
Теги: Минск
 
 
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О номинации на престижную британскую премию российский режиссер рассказал на своей странице в Facebook.
 
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