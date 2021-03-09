Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Музыкальная группа "Галасы ЗМеста" за много лет участия белорусов в конкурсе прошла на Евровидение-2021 без национального отбора. Sputnik попросил прокомментировать ситуацию Юрия Ващука (Тео) – артиста, представлявшего Беларусь на Евровидении-2014.

"Многие страны в принципе не устраивают национальные отборы – вместо этого определенная фокус-группа или комиссия выбирает артиста", – сказал Юрий Ващук.

Артист вспомнил случай, когда израильская комиссия выбирала сначала песню, а уже к ней подбирала артиста, который впоследствии должен ее исполнить.

"Алгоритм отбора может быть любой. Конечно, с точки зрения шоу и для артиста выгодней национальный отбор, где можно себя показать и посмотреть на других", – отметил Юрий.

На вопрос, слышал ли Тео песню, с которой группа "Галасы ЗМеста" поедет на Евровидение, он ответил, что "пока не успел, но обязательно послушает".

Напомним, сам Тео представлял Беларусь на Евровидении в 2014 году с песней Cheescake ("Чизкейк"). Он попал в финал конкурса, который проходил в Копенгагене, и занял 16-е место, набрав 43 балла.

Во вторник стало известно, что представителем Беларуси на "Евровидении" стала группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta) с песней "Я научу тебя", об этом сообщила Белтелерадиокомпания. Название группы с подтекстом: по словам участников бэнда, оно обозначает голоса (мнения людей) из глубинки или голоса со смыслом.

Международный песенный конкурс "Евровидение" в этом году вновь пройдет в офлайн-формате в связи с пандемией. "Евровидение-2021" состоится в Роттердаме в зале Ahoy. Полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, финал – 22 мая. Пока не известно, будут ли присутствовать зрители на шоу. В конкурсе примут участие исполнители из 40 стран.