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Тео прокомментировал отбор группы "Галасы ЗМеста" на Евровидение-2021
09.03.2021 19:07 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Музыкальная группа "Галасы ЗМеста" за много лет участия белорусов в конкурсе прошла на Евровидение-2021 без национального отбора. Sputnik попросил прокомментировать ситуацию Юрия Ващука (Тео) – артиста, представлявшего Беларусь на Евровидении-2014.
"Многие страны в принципе не устраивают национальные отборы – вместо этого определенная фокус-группа или комиссия выбирает артиста", – сказал Юрий Ващук.
Артист вспомнил случай, когда израильская комиссия выбирала сначала песню, а уже к ней подбирала артиста, который впоследствии должен ее исполнить.
"Алгоритм отбора может быть любой. Конечно, с точки зрения шоу и для артиста выгодней национальный отбор, где можно себя показать и посмотреть на других", – отметил Юрий.
На вопрос, слышал ли Тео песню, с которой группа "Галасы ЗМеста" поедет на Евровидение, он ответил, что "пока не успел, но обязательно послушает".
Напомним, сам Тео представлял Беларусь на Евровидении в 2014 году с песней Cheescake ("Чизкейк"). Он попал в финал конкурса, который проходил в Копенгагене, и занял 16-е место, набрав 43 балла.
Во вторник стало известно, что представителем Беларуси на "Евровидении"
Международный песенный конкурс "Евровидение" в этом году вновь пройдет в офлайн-формате в связи с пандемией. "Евровидение-2021" состоится в Роттердаме в зале Ahoy. Полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, финал – 22 мая. Пока не известно, будут ли присутствовать зрители на шоу. В конкурсе примут участие исполнители из 40 стран.
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По словам артиста, представлявшего Беларусь на Евровидении-2014, условиями конкурса не прописано, как страна должна избирать своего кандидата на песенный конкурс.
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