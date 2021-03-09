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Голоса из народа едут на "Евровидение - 2021"

09.03.2021 22:47 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Стало известно, кто представит Беларусь на "Евровидении" в этом году!  "Галасы ЗМеста" - группа появилась десять лет назад благодаря альянсу музыкального коллектива города Барановичи и местной команды КВН. Начинали с каверов, позже стали сочинять авторские произведения  - от лирических до юмористических. Позже  музыканты создали новый проект под названием  "Галасы ЗМеста" и открыли свой канал на одной из платформ в интернете, где стали выкладывать ролики. За короткое время творчество стало набирать лайки не только в Беларуси, но и за ее пределами. Название можно растолковать, как  мнения людей из глубинки или "голоса со смыслом", потому что в названии используется игра слов: змест - содержание, и место - небольшой провинциальный город.
  

До финала "Евровидения" осталось 74 дня

В этом году формат проведения конкурса изменился из-за сложной эпидемической обстановки в мире. Организаторы продумали три сценария проведения форума. Наиболее вероятный - собрать в Роттердаме тех участников, которые смогут беспрепятственно добраться до столицы конкурса. Все артисты должны будут записать свои номера заранее. Видео станет заменой реальному выступлению в эфире в случае форс-мажора. Также введут лимит на количество зрителей, а большинство журналистов будет работать не из пресс-центра, а удаленно. "Евровидение", напомним, состоится 18-го, 20-го и 22-го мая.

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Стало известно, кто представит Беларусь на "Евровидении" в этом году!  "Галасы ЗМеста" - группа появилась десять лет назад благодаря альянсу музыкального коллектива...
 
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