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До финала "Евровидения" осталось 74 дня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Голоса из народа едут на "Евровидение - 2021" Стало известно, кто представит Беларусь на "Евровидении" в этом году! "Галасы ЗМеста" - группа появилась десять лет назад благодаря альянсу музыкального коллектива...

Стало известно, кто представит Беларусьв этом году!- группа появилась десять лет назад благодаря альянсу музыкального коллектива города Барановичи и местной команды КВН. Начинали с каверов, позже стали сочинять авторские произведения - от лирических до юмористических. Позже музыканты создали новый проект под названием "Галасы ЗМеста" и открыли свой канал на одной из платформ в интернете, где стали выкладывать ролики. За короткое время творчество стало набирать лайки не только в Беларуси, но и за ее пределами. Название можно растолковать, как мнения людей из глубинки или "голоса со смыслом", потому что в названии используется игра слов: змест - содержание, и место - небольшой провинциальный город.В этом году формат проведения конкурса изменился из-за сложной эпидемической обстановки в мире. Организаторы продумали три сценария проведения форума. Наиболее вероятный - собрать в Роттердаме тех участников, которые смогут беспрепятственно добраться до столицы конкурса. Все артисты должны будут записать свои номера заранее. Видео станет заменой реальному выступлению в эфире в случае форс-мажора. Также введут лимит на количество зрителей, а большинство журналистов будет работать не из пресс-центра, а удаленно. "Евровидение", напомним, состоится 18-го, 20-го и 22-го мая.