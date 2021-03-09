﻿ Коллекция чайников в экспозиции Национального исторического музея. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Коллекция чайников в экспозиции Национального исторического музея

09.03.2021 22:47 — Новости Культуры | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Простые вещи. Чайники" впервые собраны и представлены на выставке в Национальном историческом музее. В экспозиции - около сотни изделий Минского и Добрушского фарфоровых заводов. Многие из наборов существуют в единственном экземпляре. Среди раритетов, например, образцы изделий 63-го года. Изысканные чайные наборы - это только первая экспозиция из серии выставочных проектов музея под общим названием "Белорусский фарфор". Елена Витко - о символе гостеприимства и щедрых вечеров (видео).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Простые вещи. Чайники" впервые собраны и представлены на выставке в Национальном историческом музее. В экспозиции - около сотни изделий Минского и Добрушского...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Умерла российская писательница Татьяна Полякова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by