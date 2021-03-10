Белоруску исключили из жюри, которое выберет певца от Швеции на Евровидение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Представительницу Беларуси исключили из состава международного жюри конкурса Melodifestivalen, на котором будет выбран представитель Швеции на "Евровидении", сообщила телекомпания SVT.

Республику на Melodifestivalen-2021 в качестве одного члена жюри должна была представлять Ольга Саламаха – заместитель директора дирекции телеканала "Беларусь 1".

Как сообщает шведское телевидение, такое решение организаторы Melodifestivalen приняли в связи со сложившейся в Беларуси внутриполитической ситуацией.

"То, что мы выбрали Беларусь в состав международного жюри, было ошибочным решением. Мы решили заменить ее Великобританией", – заявила продюсер конкурса Melodifestivalen Карин Гуннарссон.

Таким образом, в выборе исполнителя, который поедет от Швеции на песенный конкур "Евровидение", кроме зрителей будут участвовать представители восьми стран – Албании, Кипра, Франции, Исландии, Израиля, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Финальная часть Melodifestivalen состоится уже 13 марта.

Во вторник стало известно, что представителем Беларуси на "Евровидении" стала группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta) с песней "Я научу тебя". Название коллектива с подтекстом: по словам участников бэнда, оно обозначает голоса (мнения людей) из глубинки или голоса со смыслом.

Международный песенный конкурс "Евровидение" в этом году вновь пройдет в офлайн-формате в связи с пандемией. "Евровидение-2021" состоится в Роттердаме в зале Ahoy. Полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, финал – 22 мая. Пока не известно, будут ли присутствовать зрители на шоу. В конкурсе примут участие исполнители из 40 стран.

Читайте также: