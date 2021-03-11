«Ни один ролик не заменит учебники». Интервью с автором YouTube-канала об искусстве

Источник материала: Tut.by

Для всех, кто привык даже свободное время проводить с толком, вместе с Samsung QLED 8K мы запустили проект «Полезный телевизор» . Продолжаем знакомить вас с авторами YouTube-каналов, которые положительно сказываются на кругозоре.

Наш новый герой — Кирилл Рубштейн — на своем канале «Арт-Бланш» разбирается в кубизме и объясняет, почему хрущевки — это без преувеличения произведения искусства. Всем, кого не удалось влюбить в арт в школе и университете, посвящается.

«Энциклопедичность может убить интерес к теме»

— Как так вышло, что биолог-физиолог по образованию стал YouTube-блогером?

— Когда я еще учился на биофаке в Харькове, успел поработать на биостанции, которая занимается изучением сна морских млекопитающих. Также попробовал себя в роли учителя биологии. Быстро понял, что это не совсем мое. Плюс зарплата учителя меня не устраивала.

Уже на четвертом курсе по субботам стал посещать курсы компьютерной графики. Среди прочего там читалась история искусств. Всего полгода, но этого оказалось достаточно, чтобы тема меня зацепила. Впоследствии я уже самостоятельно стал читать про художников, знакомиться с разными жанрами и направлениями.

В собственный канал мои знания вылились, когда я перебрался в Израиль учиться в технологическом колледже. Друзья остались в Украине, я стал больше времени проводить дома и потреблять ужасно много YouTube-контента. Вскоре понял, что хотел бы делать что-то свое. Тем более, технические знания у меня на тот момент были.



Кирилл Рубштейн

— Каким был первый выпуск?

— Он был о кубизме. Хотелось сразу спровоцировать, показать людям, что искусство — это не только что-то классическое, в духе Ренессанса и греческой скульптуры.

Ниша на момент моего старта в 2017 году уже существовала. Но в основном это были не персонифицированные каналы — вроде проекта еврейского музея или музея современного искусства «Гараж». Хотелось же делать что-то от своего лица и с позиции обывателя. Как будто мы сидим с вами в баре, и я вдруг захотел рассказать о Казимире Малевиче. Излишняя энциклопедичность — это то, чем легко отпугнуть, убив интерес к любой теме.

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— Какой доход приносит канал?

— Например, в феврале у меня вышло около 300 долларов с монетизации. И еще 100 — с Patreon (краудфандинговая площадка, где создатели контента получают донаты от зрителей. — Прим. TUT.BY). После вычета комиссии и отчислений на партнерскую программу остается примерно 75% от этой суммы.

Иногда выходило и 500 долларов в месяц: например, когда выстрелил ролик о хрущевках как произведении искусства. О нем в свое время упомянул даже блогер Илья Варламов. Может, в Беларуси или Украине я бы как-то смог жить на эти деньги, но в Израиле все ужасно дорого. Средняя зарплата у людей здесь — 2,5−3 тысячи долларов. Поэтому я продолжаю работать в цифровой типографии: управляю роботами, которые изготавливают рекламные стенды и баннеры.

Но мое хобби сегодня хотя бы оплачивает само себя: на деньги с канала я закупаю оборудование, оплачиваю рекламу. Недавно, например, купил новый микрофон за 300 долларов.

— В некоторых роликах появляются необычные костюмы, спецэффекты. На это много уходит?

— Больше всего я трачу на технику, а весь реквизит обходится достаточно бюджетно. Самым дорогим был, пожалуй, костюм астронавта с AliExpress — около 40 долларов. Он был нужен для ролика про ретрофутуризм. В конце там есть пародия на одну из сцен «Стартрека» — людям очень понравилось. В ролике было много неона и дыма из дым-машины.

«Муза — для новичков, а художники работают по графику»

— Как ты совмещаешь хобби и основную работу?

— Мне повезло со свободным графиком: могу приехать на работу в 8.00, а могу в 12. Это периодически спасает, если монтирую допоздна. У меня два рабочих офиса, и в один из них нужно ехать полтора часа. Я нашел выход: купил себе ультрабук и пишу сценарии в поезде или во время работы, если все устройства в типографии работают исправно.

— Но при этом у роликов тоже есть свой жесткий график выхода?

— Один художник сказал мне, что муза — для новичков, а настоящие профессионалы работают по графику. Я довольно долго пытался вести канал по вдохновению. Это вообще не работало. Пока я ждал музу, канал по полгода не обновлялся. И это плачевно сказывалось на динамике просмотров и подписок.

Теперь я составляю графики и планы. Набросал список из 74 интересных мне тем, по которым буду выпускать что-то раз в неделю. Дополнительную мотивацию дает команда, которая появилась с этого года. Друг помогает со съемкой и монтажом роликов про кино, моя девушка редактирует тексты и выполняет менеджерские функции. Еще одна подруга частично берет на себя сценарии. То, что ты не один, держит в тонусе.





— Раз ты вещаешь с позиции обывателя, который «гуглит» об искусстве, наверняка в комментарии с критикой набегали кандидаты искусствоведения?

— Такое бывает редко. Хватает случаев, когда люди из сферы искусства хорошо отзываются о моих работах. Я бы не хотел, чтобы мои ролики рассматривали как образовательный проект. Он все же познавательно-развлекательный. Ни одно видео в интернете не заменит вам лекцию, учебники или профессиональное образование.

— А по какой теме в комментариях разгорался самый мощный хейт-пожар?

— Такое происходит всегда, когда мы говорим о современном искусстве: «все деградировало, у художников руки растут из седалища, а вот в XV веке умели картины писать». Обычно это утверждают люди, не особо понимающие контекст. Тот же «Черный квадрат» очень сложно понять, если ты не в курсе биографии самого Малевича, не знаешь, как развивалось искусство в XIX—XX веке и что такое символизм.

Еще большая дискуссия разгорелась под роликом о концепции золотого сечения. Я пояснял, что это не панацея для искусства и дизайна. Но очень много комментаторов решили доказать мне, что я ни в чем не разбираюсь.

— Зачем человеку вообще разбираться в искусстве?

— Это сродни базовым научным знаниям: вы должны понимать, почему в ГМО нет ничего плохого и что 5G не сделает из вас зомби. Искусство формирует вкус, позволяет отличить кич от чего-то хорошего, шире смотреть на этот мир. С багажом арт-знаний ты будто приобретаешь еще одно чувство. В конце концов, можно более осмысленно смотреть кино и клипы, обнаруживая там отсылки к творчеству определенных художников.

На канале пока что не хватает «актуалочки» про современников. Меня давно просят выпустить ролик про пост- и метамодерн. Но для перехода к чему-то современному у людей должно быть понимание того, что было раньше.

— Как дальше будет развиваться канал?

— В первую очередь я настроен улучшать динамику, чтобы канал получал новых зрителей. А вообще мечтаю когда-нибудь выпускать полноценные документалки об искусстве и культуре. С технической точки зрения у меня уже все есть, даже дрон. Но пока нужно наращивать аудиторию, чтобы это кино действительно находило своего зрителя. Ну, и конечно, в идеале я бы хотел заниматься только каналом. Это для меня действительно про самореализацию.

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