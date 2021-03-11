Источник материала: Sputnik Беларусь

Любительские коллективы имеют богатую историю, всегда объединяли элиту, интеллектуалов и хорошо обеспеченных людей. У студенческих коллективов жизнь короткая, но особенно интересная.

Эстеты все это могут назвать ремесленными копиями профессиональных коллективов. В лучшем случае "бедным театром" как в концепции польского режиссера Ежи Гротовского. Но любительское творчество тысяч людей не сбросишь со счетов.

Интересно, что в белорусской истории первые любительские театры появились в XVIII веке при дворцах магнатов. Несвижский театр Радзивиллов возник на любительской основе, заявил о себе ярко, держался не только на крепостных актерах. Приглашал профессионалов и оставил о себе замечательную память.

Из любительских стали вырастать студенческие коллективы. В этом году один из них — театр "На балконе" будет отмечать свое 75-летие.

Из истории любительских театров

В энциклопедии "Театральная Беларусь" в статье "Студенческие театры" приводятся только сведения о коллективе при Белорусской государственной Академии искусств, которому был отдан актовый зал на 300 мест и кое-какое оборудование для показа дипломных спектаклей. Такой информации маловато, потому что в Беларуси и России именно у студенческих театров очень интересная и богатая история.

В 1756 году при Императорском Московском университете собрались крутые люди, вроде Дениса Фонвизина (автора пьесы "Недоросль") и Михаила Ломоносова. Худо-бедно студенческий театр МГУ дожил до пятидесятых годов ХХ века. Получил название МОСТ (Московский открытый студенческий театр) и даже небольшой бюджет от города Москвы. Местечко в здании напротив Манежа хоть и было невелико, но сохранило память о давнем участии в спектаклях великих П. Мочалова и М. Щепкина, а дальше пошли имена, которые сегодня намного больше известны.

В 1957 году на открытие театра пригласили великую Александру Яблочкину и сатирика Аркадия Райкина. На два года театр возглавил Ролан Быков. Через него прошли Марк Захаров, Роман Виктюк, Алла Демидова, Ия Савина и даже Максим Галкин. Там постоянно собирался цвет столичной интеллигенции — писатели, музыканты, дизайнеры. Притягивало то, что здесь "ставили классику дыбом". Точнее, в современной интерпретации. Вспоминаю, что это был бродвейский опыт — делать все ради успеха.

Возникает естественный вопрос: а причем здесь студенты?

Они были не только постоянными зрителями, но и актерами, которых строго отбирали на кастингах.

В понятие "студийность" непременно входят эксперимент и творческие задачи. Из студийности иногда рождаются целые профессиональные театры. Названные выше известные фамилии, согласитесь, люди неординарные, новаторы. Сформировались они в студенческой среде.

Как появился театр "На балконе"

Студенческий театр Белорусского государственного университета ведет свою историю с 1946 года. В нищем послевоенном Минске нашлись энтузиасты, которые бесплатно проводили кастинги и мастер-классы среди студентов, не желая называть это художественной самодеятельностью. У них были более глубокие и перспективные цели кроме обучения актерской игре.

У каждого человека есть своя генетическая предрасположенность к тем или иным видам деятельности. Выбрал сам (или родители выбрали для тебя) профессию, пошел учиться, а радости нет. Значит, что-то не так и следует поискать дело по душе. Так попадают молодые в кружки по интересам и иногда резко меняют свою судьбу.

Театр БГУ "На балконе" © Photo : Сцена из спектакля "Гаральд" театра БГУ "На балконе"

Через студенческий театр БГУ прошли студент журфака Игорь Добролюбов (в дальнейшем кинорежиссер, получивший второе образование во ВГИК и ставший Народным артистом). Через студенческий театр прошла знаменитая филфаковка Римма Маленченко, заслуженная артистка, прима ТЮЗа, а ныне педагог. В те давние годы на студенческой сцене блистал театровед, ученый, педагог Олег Санников и физик-теоретик, член-корреспондент Национальной академии наук Лев Томильчик. Были и другие громкие имена. Кто-то менял свои судьбы. Кто-то уходил в артисты.

Слава студенческого театра БГУ была так велика, что руководство отдало ему старое здание физического факультета. Маленький уютный особнячок, где сейчас располагается ректорат. Там с помощью профессиональных режиссеров поставили гремевшие тогда "Две стрелы" Володина. Студенты играли так талантливо, что сбегалась молодежь всего города и даже приезжали посмотреть специалисты из Москвы. Репертуар был неограниченный. Все вместе читали пьесы, обсуждали их и голосовали что ставить.

Время шло. При БГУ появилось целое Управление по делам культуры. Театру отдали балкон над актовым залом. Помещение небольшое, но удобное. Появилось и закрепилось название: Театр "На балконе". Его силами стали проводить международный фестиваль "Тэатральны куфар", которому уже 17 лет.

Что идет в театре "На балконе"

Сейчас студенческим театром руководит опытный режиссер Андрей Савченко, человек с отличной творческой репутацией, умный и неуемный, который всегда что-то придумывает. В эти дни проходят своеобразные отчеты театра. Иногда в других помещениях. Иногда с профессиональными артистами минских театров.

Василь Кузьмичкин / Театр БГУ "На балконе" © Photo : Спектакль актерских импровизаций "Гаральд" (слева - режиссер театра Андрей Савченко)

В репертуаре: Осборн "Оглянись во гневе", "Балладина" по пьесам польских поэтов-романтиков (покажут 15 и 29 марта), моноперформанс "Сад" по мотивам чеховского "Вишневого сада" (18 марта), "Кастусь" по В. Короткевичу, спектакль актерских импровизаций "Гаральд" (27 марта).

Для юбилейного года это большое разнообразие, а для студенческого театра — новые возможности в творчестве.