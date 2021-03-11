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"Зорка Венера" в красках и образах

В планах музея на юбилейный год несколько творческих проектов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поэтические произведения Максима Богдановича на художественных полотнах "Зорка Венера" в красках и образах Выставка картин на тексты Максима Богдановича открылась в Литературном музее поэта. Это первый арт-проект к 130-летнему юбилею...

Выставка картин на текстыоткрылась в Литературном музее поэта. Это первый арт-проект к 130-летнему юбилею классика белорусской литературы. Серия из 24 работ художницы Надежды Пашкевич по своему лирическому звучанию похожа на строчки поэта. Автор объединяет литературное и художественное творчество уже более 5 лет.Посетителям представят экспонаты, которых до сих пор в столице не видели. Выставка "Максим Богданович - песняр родного края" будет открыта для посетителей до 23 марта.