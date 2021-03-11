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Поэтические произведения Максима Богдановича на художественных полотнах
11.03.2021 20:45 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
"Зорка Венера" в красках и образахВыставка картин на тексты
В планах музея на юбилейный год несколько творческих проектовПосетителям представят экспонаты, которых до сих пор в столице не видели. Выставка "Максим Богданович - песняр родного края" будет открыта для посетителей до 23 марта.
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"Зорка Венера" в красках и образах Выставка картин на тексты Максима Богдановича открылась в Литературном музее поэта. Это первый арт-проект к 130-летнему юбилею...
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