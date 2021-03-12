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Цифровую работу продали за 69,3 млн долларов. Посмотрите, как она выглядит
12.03.2021 10:51 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полностью цифровое произведение «Первые 5000 дней» американского художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple, ушло с молотка в Лондоне за 69,3 млн долларов,
39-летний Beeple начал создавать работу «Первые 5000 дней», представляющую собой огромный коллаж из нескольких тысяч изображений, с 2007 года. По его словам, он ежедневно на протяжении более чем 13 лет добавлял к этому общему произведению одну небольшую деталь. «Это сумасшествие. Думаю, что мы являемся свидетелями написания новой главы в истории живописи», — заявил по итогам торгов Beeple, слова которого приводит агентство
В Christie’s подчеркнули, что после прошедших торгов Beeple стал третьим в списке самых дорогих художников современности, уступая лишь американцу Джеффу Кунсу, создавшему скульптуру «Кролик» (продана за $ 91,1 млн в 2019 году), и британцу Дэвиду Хокни, написавшему «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» (реализован за $ 90,3 млн в 2018 году).
Согласно американскому журналу
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Полностью цифровое произведение «Первые 5000 дней» американского художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple, ушло с молотка в Лондоне за 69,3 млн...
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