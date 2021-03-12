Цифровую работу продали за 69,3 млн долларов. Посмотрите, как она выглядит

Источник материала: Tut.by

Полностью цифровое произведение «Первые 5000 дней» американского художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple, ушло с молотка в Лондоне за 69,3 млн долларов, пишет ТАСС.



Картина «Первые 5000 дней» американского художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple. Фото: christies.com

39-летний Beeple начал создавать работу «Первые 5000 дней», представляющую собой огромный коллаж из нескольких тысяч изображений, с 2007 года. По его словам, он ежедневно на протяжении более чем 13 лет добавлял к этому общему произведению одну небольшую деталь. «Это сумасшествие. Думаю, что мы являемся свидетелями написания новой главы в истории живописи», — заявил по итогам торгов Beeple, слова которого приводит агентство Reuters .

В Christie’s подчеркнули, что после прошедших торгов Beeple стал третьим в списке самых дорогих художников современности, уступая лишь американцу Джеффу Кунсу, создавшему скульптуру «Кролик» (продана за $ 91,1 млн в 2019 году), и британцу Дэвиду Хокни, написавшему «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» (реализован за $ 90,3 млн в 2018 году).

Согласно американскому журналу Esquire , Винкельманн вырос в городке Норт-Фон-дю-Лак (штат Висконсин) с населением 5 тыс. человек. В 2003 году он окончил Университет Пердью в штате Индиана, где получил диплом по специальности «компьютерные науки». Свой псевдоним он взял в честь плюшевой игрушки, которая издавала звуки при касании ее носа. В настоящее время художник, сотрудничавший с музыкантами Джастином Бибером и Кэти Перри при оформлении концертных декораций, проживает в Чарлстоне (штат Южная Каролина) вместе с женой и двумя детьми.