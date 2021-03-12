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В Купаловском театре дают "Павлинку" для патриотов Беларуси
12.03.2021 22:47 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTНе меньший ажиотаж среди ценителей белорусской культуры вызывает и легендарный спектакль "Павлинка". Сегодня его дают вне афиши. Дополнительный показ организован специально для участников автопробега "За единую Беларусь!" и активистов нового общественного объединения "Патриоты Беларуси". О том, как национальное наследие сплачивает нацию, расскажет Елена Бормотова.
"Павлинка" для участников автопробега
Купаловский театр - это новая точка в маршруте настоящих патриотов БеларусиКоманда объездила и посетила десятки исторических, архитектурных и культурных объектов страны. Памятники, которые спустя десятилетия забвения и разрушения возродили в независимой Беларуси. Здание театра также несколько лет назад пережило глобальную реконструкцию. Сегодня здесь созданы все условия для творчества. Новейшее звуковое и световое оборудование. На каждый спектакль своя световая партитура. А еще радиоуправляемые фуры. Такого нет ни в одном театре Беларуси.
Спектакль возродили и омолодили за полтора месяцаНесколько месяцев затяжного антракта. В августе уволилась большая часть труппы. Но остались старейшины - те, кто выходил на сцену еще с первым составом купаловцев. Те, кто защитил честь родного театра. Народные и заслуженные артисты полгода не слышали аплодисментов. Они мечтали лишь об одном - вновь получить возможность выходить на сцену и радовать зрителя.
Спектакль-легенда и культурное наследие страны.
Спектакль возродили и омолодили за полтора месяца, когда в труппу пришли молодые актеры. Они и получили ведущие роли. Сбылась их профессиональная мечта. Ведь для каждого студента творческого вуза попасть в Купаловский и получить роль в "Павлинке" сродни счастливому билету. К слову, купить билет в театр достаточно сложно. Они разлетелись за несколько дней.
"Беларусь 3" покажет обновленную версию "Павлинки"Сегодня в академическом зале, не нарушая театральную тишину, разместилось множество телевизионных камер, чтобы возрожденную "Павлинку" увидели миллионы белорусов. Трансляция спектакля завтра в 19:00 на телеканале
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Не меньший ажиотаж среди ценителей белорусской культуры вызывает и легендарный спектакль "Павлинка". Сегодня его дают вне афиши. Дополнительный показ...
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