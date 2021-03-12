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В Купаловском театре дают "Павлинку" для патриотов Беларуси

12.03.2021 22:47 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Не меньший ажиотаж среди ценителей белорусской культуры вызывает и легендарный спектакль "Павлинка". Сегодня его дают вне афиши. Дополнительный показ организован  специально для участников автопробега "За единую Беларусь!" и активистов нового общественного объединения "Патриоты Беларуси". О том, как национальное наследие  сплачивает нацию,  расскажет Елена Бормотова.

"Павлинка" для участников автопробега

В Купаловском театре дают "Павлинку" для патриотов Беларуси


"За единую Беларусь!" - участники автопробега сегодня вне расписания собрались своим сплоченным экипажем. Это люди разных возрастов и профессий. Медийные персоны, артисты, спортсмены, люди, работающие на различных предприятиях нашей страны. Те, кто видит Беларусь стабильной, независимой и процветающей. В колонне марша единства десятки автомобилей с государственной символикой. По главным магистралям Минска - проспектам Победителей и Независимости - команда прибыла к зданию Купаловского театра. Здесь сегодня дают "Павлинку".

Купаловский театр - это новая точка в маршруте настоящих патриотов Беларуси

Команда объездила и посетила десятки исторических, архитектурных и культурных объектов страны. Памятники, которые спустя десятилетия забвения и разрушения возродили в независимой Беларуси. Здание театра также несколько лет назад пережило глобальную реконструкцию. Сегодня здесь созданы все условия для творчества. Новейшее звуковое и световое оборудование. На каждый спектакль своя световая партитура. А еще радиоуправляемые фуры. Такого нет ни в одном театре Беларуси. 

В Купаловском театре дают "Павлинку" для патриотов Беларуси


Спектакль возродили и омолодили за полтора месяца 

Несколько месяцев затяжного антракта. В августе уволилась большая часть труппы. Но остались старейшины - те, кто выходил на сцену еще с первым составом купаловцев. Те, кто защитил честь родного театра. Народные и заслуженные артисты полгода не слышали аплодисментов. Они мечтали лишь об одном - вновь получить возможность выходить на сцену и радовать зрителя. 
Спектакль-легенда и культурное наследие страны. Впервые купаловцы давали "Павлинку" в военном 1944. Труппа находилось в эвакуации в Томске. Без малого 80 лет главный академический театр страны открывал сезон этим спектаклем. Сложно подсчитать, сколько показов было за это время. Сегодня "Павлинка" в списке нематериального культурного наследия.



Спектакль возродили и омолодили за полтора месяца, когда в труппу пришли молодые актеры. Они и получили ведущие роли. Сбылась их профессиональная мечта. Ведь для каждого студента творческого вуза  попасть в Купаловский и получить роль в "Павлинке"  сродни счастливому билету. К слову, купить билет в театр достаточно сложно. Они разлетелись за несколько дней. 

"Беларусь 3" покажет обновленную версию "Павлинки" 

Сегодня в академическом зале, не нарушая театральную тишину, разместилось множество телевизионных камер, чтобы возрожденную "Павлинку" увидели миллионы белорусов. Трансляция спектакля  завтра в 19:00 на телеканале "Беларусь 3".

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Теги: Минск
 
 
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Не меньший ажиотаж среди ценителей белорусской культуры вызывает и легендарный спектакль "Павлинка". Сегодня его дают вне афиши. Дополнительный показ...
 
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